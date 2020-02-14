Mamak Köstence’de yaşlı eşi ve hasta oğluyla yaşadığı yarı yıkık gecekondunun şebeke hattı soğuktan donan Zeynep teyzenin su sorunu, haberimiz üzerine çözüldü. Zeynep teyzenin şebeke hattı ASKİ ekiplerince baştan sona yenilendi.

YAZDIK ÇÖZÜLDÜ

Zorlu yaşam koşullarına dikkat çektiğimiz Mamak Köstence’deki gecekondu sakinlerinden Zeynep teyzenin, yaşlı eşi ve hasta oğluyla yaşadığı yarı yıkık evinin şebeke suyunun soğuktan donduğunu yazmıştık. Haberimiz yankı buldu. ASKİ ekipleri aynı gün, bölgeye giderek, Zeynep teyzenin şebeke suyu hattını baştan sona yeniledi. Zeynep teyze suya kavuştu.

13 Şubat tarihli sayımızda “Zorlu Yaşam” manşetiyle, Mamak Köstence Mahallesi’ndeki gecekondu sakinlerinin sıkıntılarını gündeme getirmiş, Kılıç ailesinin şebeke suyu hatlarının soğuktan donduğunu ve günlerdir su sorunu yaşadıklarını aktarmıştık.

Oğlunun hasta olduğu için çalışamadığını, 70 yaşındaki eşinin maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını anlatan Zeynep Kılıç, su elektrik gibi en temel ihtiyaçlarda yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlatmıştı: “Evimize gelen su hattı sürekli patlıyordu. Geçen aylarda ASKİ boruları değiştirdi. Ancak borular toprak altı yerine toprak üstünden çekildi. Bundan olsa gerek sular dondu. 15 gündür evimizde su yok. Taşıma suyla evi döndürmeye çalışıyoruz. Elektrik ise sürekli gidip gidip geliyor.”

YARDIM TALEBİNDE BULUNDU

“Acil suyumuzun açılmasını bekliyoruz. Ayrıca 2-3 seneye kadar Büyükşehir Belediyesi’nden yardım alıyorduk; fakat oğlan o zamanlar çalışıyordu sigortalı diye yardımı kestiler, bir senedir yardım alamıyoruz. Geçen yine başvurdum sağ olsunlar gıda kolisi getirdiler, kömür gelecekti ama henüz gelmedi. Devletimizden yardım bekliyoruz.”

SU HATTI YENİLENDİ

Haberimiz üzerine ASKİ harekete geçti. ASKİ ekiplerince Kılıç ailesinin evinin şebeke suyu hattı baştan sona yenilendi. Böylelikle Kılıç ailesine şebeke suyuna kavuştu. Zeynep teyze, sorunlarına gösterdiğimiz ilgimizden ötürü gazetemize teşekkür etti.

Zorlu yaşam

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