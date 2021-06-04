  • BIST 1.428
  • Altın 525,511
  • Dolar 8,7164
  • Euro 10,5587
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 14 °C
»

Zeytin Dalı bölgesinde roketatarlı saldırı: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekât bölgesinde teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin de yaralandığı açıklandı.
Zeytin Dalı bölgesinde roketatarlı saldırı: 1 şehit

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekât bölgesinde 3 Haziran 2021 tarihinde, teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Zeytin Dalı Hareket bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz ile ve dün Hatay'da askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Necati Yatkak ile Ulaştırma Uzman Çavuş Halit Altun için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan mesajında Akar, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 3 Haziran 2021 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi04 Haziran 2021 Cuma 09:07
  • Avcılar'da bir apartmanın balkonu çöktü04 Haziran 2021 Cuma 09:06
  • Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk'ten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyaret04 Haziran 2021 Cuma 09:05
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Bisiklet Günü paylaşımı: Tertemiz bir doğa için pedalları çevirelim04 Haziran 2021 Cuma 09:04
  • Bitlis'te etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten birinin gri kategoride arandığı belirlendi04 Haziran 2021 Cuma 09:03
  • İçişleri Bakanlığı: Terör örgütü PKK'dan kaçan terörist güvenlik güçlerine teslim oldu04 Haziran 2021 Cuma 09:03
  • Hatay'da askeri tır çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit04 Haziran 2021 Cuma 09:01
  • Hasan Saltık'ın cenazesi İstanbul'a getirildi04 Haziran 2021 Cuma 08:30
  • Terör örgütü PKK tarafından katledilen 12 vatandaş için anma töreni04 Haziran 2021 Cuma 08:23
  • Bitlis'te, 1'i gri kategoride arananlar listesinde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi04 Haziran 2021 Cuma 07:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti