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Zeytin Dalı harekat bölgesine roketatarlı saldırı! 1 asker şehit

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerin roketatarlı saldırısında bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.
Zeytin Dalı harekat bölgesine roketatarlı saldırı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı harekat bölgesinde dün teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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