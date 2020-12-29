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Zeytin toplamaya gitti, bir haftadır kayıp

Aydın Germencik ilçesinde, yeğeni ve bir arkadaşı ile zeytin toplamaya gittiği bahçede kaybolan Hakkı Gençoğlu'ndan (32), 7 gündür haber alınamıyor.
Zeytin toplamaya gitti, bir haftadır kayıp

İncirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi'nde yaşayan Hakkı Gençoğlu, geçen 22 Aralık günü,  Germencik ilçesindeki ablasını ziyarete gitti. Gençoğlu, ablası ile görüştükten sonra da yeğeni Onur Ballı ve arkadaşı Ali Tereli ile Alangüllü Mahallesi yakınlarındaki bir bahçeye zeytin toplamaya gitti.

Gençoğlu, akşam saatlerinde beraberindekilere bahçenin diğer tarafındaki ağaçlarda zeytin olup olmadığına bakıp geleceğini söyleyerek, Ballı ve Tereli'nin yanından ayrıldı. Ancak Gençoğlu, uzun süre dönmedi. Bunun üzerine aileye haber verildi. Gece yarısına kadar yapılan aramalardan sonuç alınmayınca aile, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, Gençoğlu'nun birlikte zeytin toplamaya gittiği yeğeni Onur Ballı ve arkadaşı Ali Tereli'yi gözaltına aldı. Ballı ve Tereli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Jandarma, AFAD ekiplerinin de katılımıyla bölgede geniş çaplı arama başlattı. Henüz souç alınamayan arama-kurtarma çalışmalarına bugün havanın yağmurlu olması nedeniyle ara verildi.

Hakkı Gençoğlu'nun ağabeyi Metin Gençoğlu, eniştesi Şaban Ballı ve diğer yakınları, yağmura rağmen aramalarını sürdürüyor.

Şaban Ballı, kayınbiraderinin hayatından endişe ettiklerini belirtip, yetkililerden yardım istedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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