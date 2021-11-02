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Zeytinburnu'nda 4 katlı binada alevlerin arasından 3 kişi aşağı atladı; 3'ü ağır, 4 yaralı

ZEYTİNBURNU'nda 4 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan biri kadın yabancı uyruklu 3 kişi alevlerin arasından aşağıya atladı.
Zeytinburnu'nda 4 katlı binada alevlerin arasından 3 kişi aşağı atladı; 3'ü ağır, 4 yaralı

Yangın Zeytinburnu, Veliefendi Mahallesinde saat 01.45 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 75/12 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki daireden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süreden büyüyen alevler tüm katı sardı.


 

3 KİŞİ AŞAĞI ATLADI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere iki koldan da müdahale etti. Bu sırada dairede yaşayan ve isimleri öğrenilemeyen biri kadın yabancı uyruklu 3 kişi alevlerin arasında kalmamak için aşağı atladı. Sokaktaki vatandaşlar ise battaniyeler ile aşağıda önlem aldı. Alevlerin yükseldiği dairede bulunan 3 yabancı uyruklu kişi beton zemine düşerek ağır yaralandı. Sağlık ekipleri de alevlerin arasından atlayan 3 kişiye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu dairede çıkan yangın söndürüldü. Yangın sonrası dairede hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. 



AŞAĞI ATLAYANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Alevlerin yükseldiği dairden aşağı atlamak isteyenlerin görüntüsü vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde bir kişinin aşağı atlamaya çalıştığı görülüyor. Sokakta bekleyen vatandaşlar ise battaniye ile önlem alıyor. Görüntülerin devamında ise aşağı atlayan kişi beton zemine düşüyor. Bir başka görüntü de ise aynı daireden bir kişinin de atlamaya çalıştığı görülüyor.

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