Zeytinburnu'nda binanın çökme anı kamerada

Zeytinburnu'nda bir süre önce boşaltılan bina çöktü. Binanın çöktüğü anlar kameralara yansıdı.
06 Mayıs 2021 Perşembe 11:30
Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nden daha önce camları patladığı için boşaltıldığı öğrenilen 5 katlı bina çöktü.
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürerken, binanın çöktüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde, bina gürültüyle çökerken çevredekiler panik yaşıyor.
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