  • BIST 1.425
  • Altın 479,453
  • Dolar 8,3128
  • Euro 10,0139
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 19 °C
» »

Zeytinburnu'nda binanın çökme anı kamerada

Zeytinburnu'nda binanın çökme anı kamerada
Zeytinburnu'nda bir süre önce boşaltılan bina çöktü. Binanın çöktüğü anlar kameralara yansıdı.

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nden daha önce camları patladığı için boşaltıldığı öğrenilen 5 katlı bina çöktü.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürerken, binanın çöktüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, bina gürültüyle çökerken çevredekiler panik yaşıyor.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Zeytinburnu'nda binanın çökme anı kamerada
Zeytinburnu'nda binanın çökme anı kamerada
Tam kapanmada nargile keyfi yaparken yakalandılar
Tam kapanmada nargile keyfi yaparken yakalandılar
Arnavutköy'de nefes kesen rehine operasyonu
Arnavutköy'de nefes kesen rehine operasyonu
Haseki'de bir kişi tramvayın altında kaldı
Haseki'de bir kişi tramvayın altında kaldı
Servis midibüsü bariyerlere çarpıp devrildi: 3'ü ağır, 20 yaralı
Servis midibüsü bariyerlere çarpıp devrildi: 3'ü ağır, 20 yaralı
Üsküdar'da giysi toplama kutusuna girip çıkamayan kişiyi itfaiye kurtardı 
Üsküdar'da giysi toplama kutusuna girip çıkamayan kişiyi itfaiye kurtardı 
Son Eklenen Videolar
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında sığınak ve mühimmatlar imha edildi
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında sığınak ve mühimmatlar imha edildi
Kısıtlamada sanayi sitesinde drift kamerada
Kısıtlamada sanayi sitesinde drift kamerada
Ölmek üzereyken bulunan 4 yavru sincap hayata tutundu
Ölmek üzereyken bulunan 4 yavru sincap hayata tutundu
Antalya'da, otelde hınca hınç 'korona' partisi
Antalya'da, otelde hınca hınç 'korona' partisi
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi
Yarış dronu pilotlarının antrenmanı nefes kesiyor
Yarış dronu pilotlarının antrenmanı nefes kesiyor
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti