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Zeytinburnu'nda bir kadın çatı katından eşyaları fırlatıp evi ateşe verdi

ZEYTİNBURNU'nda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın, çatı katından eşyaları dışarı fırlatıp evi ateşe verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polisin daireden çıkardığı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Zeytinburnu'nda bir kadın çatı katından eşyaları fırlatıp evi ateşe verdi

Olay, Sümer Mahallesi 27. Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen Gülçin Ördek, ev kirasını ödemediği için ev sahibi ve komşularıyla tartıştı. Evden çıkmayı reddeden kadın, 5 katlı binanın çatı katındaki dairesinin balkonundan evdeki eşyaları dışarı fırlatmaya başladı. Bu sırada sokakta park halinde duran 4 otomobil gelen masa ve sandalyeler sebebiyle hasar aldı. Olayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İkna edilemeyen Gülçin Ördek, bu sefer de evde yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri, merdiven aracıyla müdahale ederek yangını söndürdü. Uzun uğraşlar sonucunda daireden çıkarılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
 

"GELDİĞİMDE ARABAYI MAHVETMİŞTİ"

Otomobili hasar gören, Rüzgar Halil, "Ben binanın karşısında çalışıyorum. Bir arkadaş beni arayıp, 'Senin arabaya yukarıdan taş atmışlar' dedi. Geldim, baktım benim arabayı mahvetmiş. Yukarıdan taş gelmiş arabaya" diye konuştu.

Aynı binada oturan Cafer Gülal, "Bu kadını her yere şikayet ettik. 10-12 tane dosyası var. Bu kadına hiçbir şey yapılamadı ve insanlara kan kusturdu. Bugün ben buraya gelmeden önce binadan aşağıya eşyalar atmış. Evden çıkması gerekiyordu son aşamaya gelindi. Yangın çıkardı dairede" diye konuştu.

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