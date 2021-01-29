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Zeytinburnu'nda gemi karaya oturdu

Zeytinburnu'na fırtına nedeniyle sürüklenen gemi karaya oturdu.  Marmara denizinde şiddetli fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle Zeytinburnu açıklarında bir gemi sürüklendi. Gemi kıyıya ulaşarak karaya oturdu.
Zeytinburnu'nda gemi karaya oturdu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Zeytinburnu'nda önlerinde demirli bulunan 108 metre Comoros bayraklı Streamlıne isimli genel kargo gemisinin muhalefeti nedeniyle demir tarayarak kıyıya sürüklenmesi ve sancak tarafından karaya oturması üzerine ivedilikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma 2, Mehmetçik ve Poyraz römorkörleri ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edilmiştir. Yapılan kontrol neticesinde gemide 2 personel bulunduğu ve çevre kirliliği yaşanmadığı rapor edilmiştir" denildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden Zeytinburnu'nda kıyıya sürüklenen gemiye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 15.00 sıralarında Sahil Güvenlik Harekat Merkezinden alınan bilgiye göre;  Zeytinburnu Ahırkapı (D) bölgesinde demirli bulunan, Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLİNE" isimli kargo gemisinin, hava muhalefeti nedeniyle demir tarayarak kıyıya sürüklendiği ve sancak tarafından karaya oturduğu bildirilmiştir.  Olay yerine ivedilikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait (3) kurtarma römorkörü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait (2) bot ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edilmiştir.  Yapılan kontrollerde olay nedeniyle çevre kirliliği yaşanmadığı rapor edilmiştir." denildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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