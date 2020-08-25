Zeytinburnu'nda metrobüs alev alev yandı

Zeytinburnu'nda metrobüste yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alev alev yanan araca müdahale ederek, yangını söndürdü.

Zeytinburnu'nda metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda aracı sardı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçtaki yangına müdahale ederek, söndürdü. Metrobüsteki yangın nedeniyle hem metrobüs seferlerinde hem de Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler aksadı.

YANGINDAN SON ANDA KAÇTILAR

Araç alev alev yanarken, içindeki yolcular yangından son anda kaçtı. Yolcuların yangından koşarak kaçtığı anlar kameraya yansıdı.