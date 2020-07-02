  • BIST 115.315
  • Altın 389,267
  • Dolar 6,8510
  • Euro 7,7173
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 18 °C
»

Zeytinburnu'nda silahlı saldırı: 2 yaralı

ZEYTİNBURNU'nda, bir kişi aralarında husumet olduğu öğrenilen iki kişiyi silahla yaraladı.
Zeytinburnu'nda silahlı saldırı: 2 yaralı

Olay, Veliefendi Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre,  Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi üzerine otomobille gelen bir kişi daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki kişiye silahla ateş açtı. Saldırı sonrası Derman H. ile Kadir H. isimli iki kişi kan içinde yere yığılırken, ateş açan kişi de olay yerinden kaçtı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Derman H. ile Kadir H. hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede delil araştırması yaptı. 


 

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kavga eden iki kadın birbirini bıçakladı30 Haziran 2020 Salı 06:46
  • 3 yaşındaki Alperen'i öldüren zanlı, su kuyusunda yakalandı30 Haziran 2020 Salı 06:44
  • Gaziantep'te FETÖ sanığı eski askere 6 yıl 3 ay hapis cezası29 Haziran 2020 Pazartesi 13:10
  • FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik 4 ilde operasyon başlatıldı29 Haziran 2020 Pazartesi 12:53
  • PKK'nın sözde 'kadın meclisi sözcüsü'nün eylemleri tanık ifadesinde29 Haziran 2020 Pazartesi 11:39
  • Silahlı kavgada baba ve oğul yaralandı29 Haziran 2020 Pazartesi 05:23
  • Konya merkezli 18 ilde FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon26 Haziran 2020 Cuma 12:06
  • Adana'da yakalanan FETÖ zanlısının kırmızı listedeki teröristle görüştüğü belirlendi26 Haziran 2020 Cuma 11:10
  • Adnan Oktar organize suç örgütü davasının itirafçı sanığı: Adeta hipnoz edip duygularımı istismar ettiler25 Haziran 2020 Perşembe 15:47
  • Karlov suikastı sanığı, kullandığını inkar ettiği ByLock'u başka mahkemede itiraf etmiş25 Haziran 2020 Perşembe 15:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti