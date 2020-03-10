  • BIST 102.987
  • Altın 327,729
  • Dolar 6,1259
  • Euro 6,9711
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 14 °C
SON DAKİKAABD'den Türkiye açıklaması
»

Zeytinburnu'nda yapılacak Millet Bahçesi için yıkıma başlandı

Zeytinburnu'nda yapılacak olan Millet Bahçesi için Beştelsiz Mahallesinde bulunan Askeri lojmanların yıkımına başlandı.
Zeytinburnu'nda yapılacak Millet Bahçesi için yıkıma başlandı

Yıkım için askeri lojmanların bulunduğu alana gelen ekipler saat 11.00'de daha önce tahliye edilen 6 katlı bir binanın yıkımını gerçekleştirdi.

"İLK KAZMAYI VURMUŞ OLDUK"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy "Bugün Zeytinburnu için önemli bir gün, süreci 2014 yılında başlayan Zeytinburnu Askeri lojmanlarının Millet Bahçesi haline getirilmesi için, ilk kazmayı vurmuş olduk. Burayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Yenileme Genel Müdürlüğümüz yıkıyor. Buradaki mevcut bütün ağaçların röleveleri alındı, projesi hazırlandı. Bir taraftan da Toplu Konut İdaremiz tarafından Zeytinburnu Millet Bahçesinin ihalesi yapıldı." dedi.


"AĞAÇLARA ZARAR VERMEDEN YIKIMI TAMAMLAYACAĞIZ"

Arısoy "Buradaki ağaçlara zarar vermeden hızla yıkımı tamamlayacağız ve Millet Bahçesi inşaatına başlayacağız. Böylelikle Zeytinburnu 55 bin metrekarelik bir yeşil alan kazanacak. Burada çocuk oyun alanları, rekreasyon alanları, bisiklet yolları, yürüyüş yollarının da içinde dahil olduğu proje hayata geçecek. Bütün bu konularda bizlerden desteğini esirgemeyen sayın Cumhurbaşkanımıza ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etmek istiyorum. Burada 48 blok, lojman olarak 520 daire var. Bunun yanında misafir hane askeri gazino ve depo gibi toplam 56 bina var. Bunun 48'i lojman var. Bu daireleri tahliye ettik ve Başakşehir'de yeni yerlerine taşındılar. İnşallah en kısa zamanda Zeytinburnumuz Millet Bahçesine kavuşacak." diye konuştu.

48 BLOK 520 DAİRE BULUNUYOR 

55 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak olan Millet Bahçesi için yıkımı gerçekleştirilecek olan Askeri lojmanlarda 48 blok, 520 dairenin yanı sıra misafirhane, düğün salonu, depo gibi hizmet binaları bulunuyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Fındık', Turhal'da toprağa verildi10 Mart 2020 Salı 15:26
  • Lübnan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti10 Mart 2020 Salı 15:19
  • İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 291'e yükseldi10 Mart 2020 Salı 14:53
  • Çavuşoğlu: Rejim ateşkese rağmen ilerlemeye çalışırsa...10 Mart 2020 Salı 12:19
  • Evlat nöbetinde 190'ıncı gün: 121 aile evladını bekliyor10 Mart 2020 Salı 12:15
  • Metin Topuz için 15 yıl hapis istemi10 Mart 2020 Salı 12:14
  • Kandil ve Avaşin-Basyan'a hava destekli operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi10 Mart 2020 Salı 11:57
  • İngiltere'de uçak seferleri boş geçiyor10 Mart 2020 Salı 11:46
  • İETT otobüsünde yangın10 Mart 2020 Salı 11:45
  • Devlet Bahçeli ateş püskürdü: Bunun adı barbarlık10 Mart 2020 Salı 10:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti