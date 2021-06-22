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Zeytinde yarı yarıya rekolte kaybı bekleniyor

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesindeki zeytin ağaçlarında kuraklığa bağlı yaşanan verim kaybı üreticiyi tedirgin etti. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, geçen yıl 50 bin ton ürün elde edilirken bu yıl 25 bin tonluk verim beklediklerini söyledi.
Zeytinde yarı yarıya rekolte kaybı bekleniyor

Manisa'da hava sıcaklıklarının beklenenin üzerinde seyretmesi, çiçeklenme döneminde zeytin ağaçlarındaki meyve oluşumunu engelledi. Yaklaşık 140 bin dekar arazide zeytin tarımı yapılan Saruhanlı ilçesinde hissedilen kuraklık üreticide endişeye neden oldu. Sofralık zeytin yetiştiriciliği yapan üretici Ali Kaçar, kuraklıktan dolayı neredeyse üretim yapamayacak duruma geldiklerini belirterek "Bu sene yağışların yetersiz olmasından dolayı verim çok düşük. Bu yıl ancak kendi ihtiyacımızı karşılayabileceğimizi düşünüyorum. Şu an ağaçlarımızda meyve hiç yok. Ağaç başına 1 veya 2 kilo zeytin toplayabiliriz" diye konuştu.

'SONDAJ YASAĞI GÖZDEN GEÇİRİLSİN'

Üzümün başkenti olarak anılan da Saruhanlı ilçesinde 110 bin dekar üzüm arazisi, 140 bin dekar ise zeytin arazisi bulunduğunu belirten Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, nisan ve mayıs aylarında yaşanan aşırı sıcak nedeniyle verimin düştüğünü dile getirdi. Okur, "Normalde 50 kilo zeytin toplayacağımız ağaçtan 10 kilo bile zeytin toplayamayacağız. Kuraklığın çok büyük bir etkisi var. Aşırı sıcaklar buna neden oldu. Daha bu meyveler kararıp döküntü yapacak. Çünkü gelişimi sırasında besini tam alamadı. Yani bu sene zeytinde rekolte düşecek" diye konuştu. Ağaçların sulanması için sondaj yasağının yeniden gözden geçirilmesini isteyen Okur şöyle devam etti:

"Dağ köyündeki çiftçi meyvesini nasıl sulayacak? Zeytin, endüstriyel ve ülke ekonomisine çok katkısı olan bir ürün. Devletimiz sesimize kulak versin. Bu Saruhanlı için değil, diğer ilçelerimiz ve illerimiz için de geçerli. Aynı problem oralarda da yaşanıyor. Bizler meyvelerimizi sulamak zorundayız. O nedenle sondaj yasağının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde sulama olmadan kuraklığın önüne geçemeyiz. Çünkü yağışlar yetersiz."

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