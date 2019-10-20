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Zeytinde yüksek verim ve kalite üreticiyi sevindirdi

Kendine has çeşitleriyle zeytin yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olan Hatay'da hasat dönemi başladı. Zeytin üretiminde 6. sırada yer alan Hatay'da 91 bin tonun üstünde rekolte bekleniyor.
Zeytinde yüksek verim ve kalite üreticiyi sevindirdi

Başta "halhalı", "savrani" ile "sarı haşebi" gibi kendine has çeşitleriyle zeytin yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olan Hatay'da, bu yıl beklenen yüksek rekolte ve kalite üreticiyi sevindirdi.

Geçen yıl Türkiye'deki yaklaşık 1,5 milyon ton zeytin üretiminin yaklaşık 91 bin tonunu sağlayan ve iller arasında 6. sırada yer alan Hatay'da, bu yılki hasat dönemi yüksek rekolte umuduyla başladı.

Yaklaşık 537 bin 711 dekar alanda geçen yıl 91 bin ton olarak gerçekleşen rekoltenin de üstünde bir verim beklenen Hatay zeytini, yüksek randımanın yanı sıra iri taneli kalitesiyle üreticinin yüzünü güldürüyor.

Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay,Hatay'da zeytin üreticiliğinin önemli ve ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Özellikle kendine has çeşitleriyle en çok tercih edilen Hatay zeytininde bu yılın çok verimli geçeceğini belirten Okay, şöyle devam etti:

"Zeytin ve zeytinyağı denildiğinde ön plana ilk olarak Altınözü ilçemiz çıkıyor. Türkiye'de zeytinyağı piyasasının yaklaşık yüzde 15'ini Hatay karşılamaktadır. Bu sene zeytinin 'var senesi', 'var senesi' demek de zeytinde kalite, verimin ise yüksek olduğu sene demek... İnşallah bu sene üreticimiz memnun kalacak. Fiyatlar geçen seneyle aşağı yukarı aynı ama verim yüksek. Geçen sene bu verim olmadı, geçen sene 'dip' tabir ettiğimiz zeytinlerde asit oranları çok yüksekti, bu sene öyle değil. Bu da şunu gösteriyor ki bu sene zeytinyağı kalitemiz geçen yıla oranla çok daha iyi olacak, beklentimiz bu yönde."

Üreticilerin "var yılı" sevinci

Altınözü ilçesinde yaşayan zeytin üreticilerinden İbrahim Çilingir de ilçedeki halkın yüzde 90'ının zeytincilikle uğraştığını belirtti.

Üretici olarak bu seneden çok umutlu olduklarını aktaran Çilingir, "Bu sene 'var yılı', geçen sene ürün çok yoktu. Geçen sene örneğin bendeki bin ağaçtan 500 kilo yağ aldım, bu sene 5 ton bekliyorum. İnşallah fiyatlar da yükselir çiftçinin yüzü daha da güler. Çünkü tek geçim kaynağımız zeytincilik." dedi.

Zeytin üreticisi Abdülkerim Konur ise 180 dekar alanda zeytin ağacı bulunduğunu ve geçen sene 4 ton verim aldığını söyledi.

Bu sene daha fazla verim beklediğini anlatan Konur, "Geçimimizi zeytincilikle sağlıyoruz. Zeytin toplamak için sabah 5'te geliyoruz bahçeye. Hasat 2-3 ay bu şekilde devam ediyor. Ürünlerimi zeytinyağı için tüccarlara satıyorum. Geçen sene yağ için kilogramı 10-13 lira arası ürün satıyordum, bu sene fiyatların 15 liraya kadar çıkacağını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Üretici Deniz Konnu, yaklaşık 20 yıldır zeytincilik yaptığını ve 2 bin kadar zeytin ağacına sahip olduğunu ifade ederek, "Bu sene verim çok güzel, tohum olarak satarsak 80 tonu bulur. Geçen sene ancak 20-25 ton elde ettik." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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