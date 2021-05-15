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Zeytinliğe yuvarlanan aracın sürücüsü ağır yaralandı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, kontrolden çıkıp zeytinliğe yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Polat Can Y., yaralandı.
Zeytinliğe yuvarlanan aracın sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde Gemlik-Armutlu çevre yolu üzerindeki mezarlık kavşağında meydana geldi.

Polat Can Y. idaresindeki 16 LCF 62 plakalı ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki zeytinliğe yuvarlandı. Aracın camından fırlayan sürücü Polat Can Y. yaralandı. Hurdaya dönen aracın motoru da yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Polat Can Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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