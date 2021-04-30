Zift yapım tesisinde yangın; 60 ton katkı maddesi yandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, zift yapım tesisinin bahçesinde çıkan yangında 60 ton katkı maddesi kullanılamaz hale geldi.

Ata Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren biz zift üretim tesisinde, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, 1 saatlik çalışma sonucu güçlükle söndürüldü. Yangında bahçede bulunan 60 ton zift katkı maddesi ise kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis soruşturma başlattı.