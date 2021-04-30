  • BIST 1.398
  • Altın 471,535
  • Dolar 8,2635
  • Euro 9,9422
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 17 °C
»

Zift yapım tesisinde yangın; 60 ton katkı maddesi yandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, zift yapım tesisinin bahçesinde çıkan yangında 60 ton katkı maddesi kullanılamaz hale geldi.
Zift yapım tesisinde yangın; 60 ton katkı maddesi yandı

Ata Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren biz zift üretim tesisinde, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, 1 saatlik çalışma sonucu güçlükle söndürüldü. Yangında bahçede bulunan 60 ton zift katkı maddesi ise kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis soruşturma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Traktörün altında kalan çiftçi öldü30 Nisan 2021 Cuma 18:46
  • Kamyonet ile traktör çarpıştı: 1 ölü30 Nisan 2021 Cuma 17:49
  • Elazığ'da dolu yağışı; tarım arazileri zarar gördü30 Nisan 2021 Cuma 16:51
  • Noel Baba Kuş Cenneti'nde bu yıl 2 flamingo ayrılmadı29 Nisan 2021 Perşembe 11:42
  • Milas'ta ormanlık alanda korkutan yangın28 Nisan 2021 Çarşamba 22:28
  • Otomobil, elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı28 Nisan 2021 Çarşamba 20:33
  • Seyir halindeki kamyon alev alev yandı28 Nisan 2021 Çarşamba 20:32
  • İstanbul'da toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk28 Nisan 2021 Çarşamba 19:35
  • İstanbul’da kısıtlamanın başlamasına rağmen trafik yoğunluğu28 Nisan 2021 Çarşamba 18:36
  • Motokuryenin yayaya çarptığı kaza anı kameralarda: 2 yaralı28 Nisan 2021 Çarşamba 18:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti