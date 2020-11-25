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Zimbabve'de her yıl 1,5 milyar dolar değerinde altın kaçırılıyor

Uluslararası Kriz Grubu (ICG), ekonomik ve siyasi krizdeki Zimbabve'de her yıl 1,5 milyar dolar değerinde altın kaçırıldığını bildirdi.
Zimbabve'de her yıl 1,5 milyar dolar değerinde altın kaçırılıyor

Uluslararası Kriz Grubu (ICG) tarafından yayımlanan "Her Parlayan Şey Altın Değildir: Zimbabve Madencilik Sektöründe Kargaşa" başlıklı raporunda, altın kaçakçılığına karşı güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığı belirtildi.

Raporda, "Zimbabve'de her yıl 1,5 milyar dolar değerinde altının kaçırıldığı tahmin ediliyor." ifadesine yer verildi.

Kaçırılan altının daha çok Dubai'ye götürüldüğüne dikkatin çekildiği raporda, hükümetin madencilik konusunda reformlar yapıp bu sektördeki çalışmaların yasal yollarla yapılmasının teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı.

Madenlerde yeterli güvenlik tedbirlerinin alınmaması ve silahlı saldırıların da yasa dışı madenciliğin artmasına neden olduğu bildirildi.

Raporda, "Hükümet, altın zanaatkarlarına yeterli desteği sağlamalı ve üreticilere dünya standartlarında ödeme yapmalı." ifadesi kullanıldı.

Ülkede 40'dan fazla mineral bulunuyor
Dünyanın en verimli altın madenlerine sahip Zimbabve'de mevcut altın rezervlerinin yüzde 25’inde aktif üretim yapılıyor.

Hükümet, attığı adımlarla 2023'te altın madeninden 4 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor.

Çok sayıda yasa dışı madenin işletildiği ülkede önlem alınmaması nedeniyle sık sık maden göçükleri yaşanıyor.

Zimbabve'ye yönelik ABD ve Avrupa Birliği yaptırımları, ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Bu süreçte tarım ve madencilik gibi sektörler zarar görürken ülkenin para biriminin hızla değer kaybetmesi hiperenflasyona neden oluyor.

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