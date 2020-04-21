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Zimbabve'de 'malarya' salgını: 170 bin vaka, 152 ölüm

Dünya koronavirüs salgını ile boğuşurken Zimbabve'de, sıtma olarak da bilinen ve sivrisineklerin ısırığıyla bulaşan malarya salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 152'ye çıktı. Ülkede artış gösteren malarya salgınında vaka sayısı ise 170 bini aştı.
Zimbabve'de 'malarya' salgını: 170 bin vaka, 152 ölüm

Güney Afrika ülkesi Zimbabve'deki malarya salgınında, son dört ayda hayatını kaybedenlerin sayısının 152'ye yükseldiği bildirildi.Zimbabve Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dünya yeni tip koronavirüs ile mücadele ederken ülkenin de malarya salgınıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

3 AYDIR SALGIN GİDEREK ARTIYOR

Ülkede ocak ayından bu yana 170 bin 303 malarya vakası görüldüğü ifade edilen açıklamada, salgın nedeniyle 152 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Hükümetin salgına karşı önlemler aldığı belirtilerek, malarya belirtilerine rastlayanların hastanelere başvurması gerektiği ifade edildi.

Ülkede, sivrisineklerin daha çok ortaya çıktığı ekim-nisan arasındaki yağışlı dönemde, sıklıkla malarya vakalarına rastlanıyor.

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