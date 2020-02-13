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Zimmet soruşturmasında CHP'li başkan yardımcısı adliyede

Yalova Belediyesi'nde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç adliyeye sevk edildi.
Zimmet soruşturmasında CHP'li başkan yardımcısı adliyede

Yalova Belediyesi'nde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç adliyeye sevk edildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E.'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Gözaltında bulunan 3 şüpheliden, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Yalova Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Güleç, adliyeye getirildi.

Güleç'nin sekreteri ve şoförünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E.'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Bu sırada kayıplara karışan Reşat E, Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilmiş, bu kişinin yanı sıra Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K. ve çalışanlardan S.Ö. ile müteahhit Bekir B. gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden Reşat E, Şenay Reyhan K. ve Bekir B. tutuklanmış, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmayla ilgili Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile sekreteri ve şoförü de gözaltına alınarak emniyette işlemlerine başlanmıştı.

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