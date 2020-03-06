Zımpara dahi kullanılmadı, yapımı 7 yıl sürdü

Çankaya’daki Hacı Dursun Erdemir Camisi’nin baştan sona elle yapılmış olan minber ve mihrabı büyük ilgi görüyor. Hiçbir elektrikli el aleti ve zımpara dahi kullanılmadan 7 yılda yapılan eser, Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlıyor.

Çankaya Uğur Mumcu Caddesi’nde bulunan Hacı Dursun Erdemir Camisi minber ve mihrabıyla büyük ilgi görüyor. Caminin minber ve mihrabı ceviz ağacından tamamen el işçiliği ile yapıldığı için birçok sanatçının ve güzel sanatlar fakültesi öğrencilerinin ilgi odağı oluyor. Selçuklu figürlerinin bir arada toplandığı eser 2005 yılında sanatçı Ümit Kara tarafından 7 yılda hiçbir elektrikli alet ve zımpara kullanılmadan yapıldı.

7 YILDA TAMAMLANIYOR

Cami cemaatinden aldığımız bilgilere göre, camiyi yaptıran hayırsever 1998’de Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde Öğretim Elemanı olarak görev yapan Ümit Kara’ya, ahşaptan minber ve mihrap yapmasını teklif ediliyor. Teklifin ardından emekliye ayrılan sanatçı Kara, 1 yıllık proje çiziminin ardından başladığı çalışmaları 7 yılda tamamlıyor.

ELEKTRİKLİ ALET VE ZIMPARA KULLANILMADI

Kara, Selçuklu dönemine ait ahşap eserleri araştırarak, ”Türk Mobilya Stili”ni oluşturmak için Türkiye’nin dört bir yanındaki tarihi camileri geziyor. Yaptığı incelemeler ve çektiği fotoğraflarla, Selçuklu dönemine ait figürleri bir arada toplayan Kara, 12’nci ve 13’üncü yüzyıla ait Selçuklu dönemindeki ahşap eserlerin figürlerini, ceviz ağacına işlemeye başlıyor. Hiçbir elektrikli alet ve zımpara kullanılmadan, tamamen kakmacılık ile yaptığı eserini yedi yılda tamamlıyor.

TOZ TUTMUYOR

Kara geçmiş yıllarda eseri hakkında bir gazeteye verdiği demeçte şu ifadeleri kullanıyor: “Hiçbir elektrikli alet ve zımpara kullanılmadan, tamamen kakmacılık ile yaptığım eserleri 7 yılda tamamladım. Selçuklunun muhteşem dehası var. Selçukluların ahşap sanatında kullandığı teknik, tamamen matematiksel bir zekâya dayanıyor. Selçuklu motiflerinden oluşan ahşap eserler hiçbir şekilde toz tutmuyor.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA-