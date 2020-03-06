  • BIST 109.601
  • Altın 327,562
  • Dolar 6,0875
  • Euro 6,8838
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 6 °C
»

Zımpara dahi kullanılmadı, yapımı 7 yıl sürdü

Çankaya’daki Hacı Dursun Erdemir Camisi’nin baştan sona elle yapılmış olan minber ve mihrabı büyük ilgi görüyor. Hiçbir elektrikli el aleti ve zımpara dahi kullanılmadan 7 yılda yapılan eser, Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlıyor.
Zımpara dahi kullanılmadı, yapımı 7 yıl sürdü

Çankaya Uğur Mumcu Caddesi’nde bulunan Hacı Dursun Erdemir Camisi minber ve mihrabıyla büyük ilgi görüyor. Caminin minber ve mihrabı ceviz ağacından tamamen el işçiliği ile yapıldığı için birçok sanatçının ve güzel sanatlar fakültesi öğrencilerinin ilgi odağı oluyor. Selçuklu figürlerinin bir arada toplandığı eser 2005 yılında sanatçı Ümit Kara tarafından 7 yılda hiçbir elektrikli alet ve zımpara kullanılmadan yapıldı.ozel1-2-cami.jpgozel1-3-cami.jpg

7 YILDA TAMAMLANIYOR
Cami cemaatinden aldığımız bilgilere göre, camiyi yaptıran hayırsever 1998’de Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde Öğretim Elemanı olarak görev yapan Ümit Kara’ya, ahşaptan minber ve mihrap yapmasını teklif ediliyor. Teklifin ardından emekliye ayrılan sanatçı Kara, 1 yıllık proje çiziminin ardından başladığı çalışmaları 7 yılda tamamlıyor.

ELEKTRİKLİ ALET VE ZIMPARA KULLANILMADI
Kara, Selçuklu dönemine ait ahşap eserleri araştırarak, ”Türk Mobilya Stili”ni oluşturmak için Türkiye’nin dört bir yanındaki tarihi camileri geziyor. Yaptığı incelemeler ve çektiği fotoğraflarla, Selçuklu dönemine ait figürleri bir arada toplayan Kara, 12’nci ve 13’üncü yüzyıla ait Selçuklu dönemindeki ahşap eserlerin figürlerini, ceviz ağacına işlemeye başlıyor. Hiçbir elektrikli alet ve zımpara kullanılmadan, tamamen kakmacılık ile yaptığı eserini yedi yılda tamamlıyor.

TOZ TUTMUYOR
Kara geçmiş yıllarda eseri hakkında bir gazeteye verdiği demeçte şu ifadeleri kullanıyor: “Hiçbir elektrikli alet ve zımpara kullanılmadan, tamamen kakmacılık ile yaptığım eserleri 7 yılda tamamladım. Selçuklunun muhteşem dehası var. Selçukluların ahşap sanatında kullandığı teknik, tamamen matematiksel bir zekâya dayanıyor. Selçuklu motiflerinden oluşan ahşap eserler hiçbir şekilde toz tutmuyor.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA-

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya’daki Türk askeri üsleri, hangi ülkelerde askeri üslerimiz var?06 Mart 2020 Cuma 10:32
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 6 Mart 2020 - ASKİ06 Mart 2020 Cuma 09:09
  • Elektrik Kesintisi 6 Mart 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ06 Mart 2020 Cuma 09:09
  • Su Kesintisi 6 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ06 Mart 2020 Cuma 09:09
  • Türkiye çok önemli bir güç06 Mart 2020 Cuma 03:11
  • Hamamönü’nde bahar hazırlıkları başladı06 Mart 2020 Cuma 02:11
  • İklim değişiyor meyve çeşitliliği artıyor06 Mart 2020 Cuma 01:11
  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne Hazırlık06 Mart 2020 Cuma 00:41
  • Şehitlerimiz06 Mart 2020 Cuma 00:11
  • Ankara'da gezilecek yerler05 Mart 2020 Perşembe 12:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti