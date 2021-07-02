  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,3082
  • Ankara 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 35 °C
»

Zincir marketlerde kurbanlık satışı başladı

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla zincir marketlerde kurbanlık satışı hızlanırken, küçükbaş kurbanlıklar 1490 lira, büyükbaşların ise bir hissesi 1795 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başladı

 Kesim işlemleri, İslami usullere uygun olarak veteriner ve din görevlisi gözetiminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri göz önünde bulundurularak, yasal mevzuat ve standartlara uygun tesislerde gerçekleştirilecek.

Zincir marketler özel ambalajlanmış paketlerde evlere teslimat imkanı sağlayacak. Kredi kartlarına taksit imkanı da sunuluyor.

Bu marketlerin birçoğu siparişleri kabul etmek için son hazırlıklarını yaparken bazıları ise satışlara başladı.

Ürünlerini müşteriyle buluşturan marketlerden CarrefourSA, farklı kurbanlık paketi seçenekleri sunuyor.

Firma, en az 17 kilogramlık sakatat dahil "Kıvırcık Koç Kurban Paketi"ni 1950 liradan satıyor. Büyükbaş kurbanlıkta ise en az 20 kilogramlık bir hissenin fiyatı 2050 lira olarak belirlendi. Büyükbaş kurbanlık etlerini bayramın 4. günü teslim almak isteyen müşterilere özel indirim uygulanıyor. Bayramın son günü yapılacak teslimat için ise hisse fiyatı 1950 lira olarak belirlendi.

Kesilen kurbanlıkları müşterilerin adreslerine ücretsiz teslim edecek olan CarrefourSA, anlaşmalı bankaya ait kredi kartına indirim ve 9 taksit imkanı sunuyor.

Migros ve A101
Kurbanlıkların satışına başlayan ve ücretsiz teslimat hizmeti sunan Migros, en az 12 kilogramlık kurbanlık koçu 1795 liradan, 16 kilogramlık koçu 1950 liradan alıcıyla buluşturuyor.

Firma, büyükbaş kurbanlıkta ise minimum 25 kilogram sakatatsız kemiksiz et olan bir hissenin fiyatını 2295 lira olarak belirledi.

Migros, Money Bonus Kredi Kartı sahiplerine 125 lira indirim, anlaşmalı bankaların kredi kartlarına 6 ay taksit imkanı sağlıyor. Mağazalardan teslim alımlarında ise kuşbaşı ve kıyma hazırlığı gibi kasaplık hizmetleri ücretsiz sunuluyor.

Bir başka zincir market A101, kurbanlıkların satışına peşin fiyatına farklı bankaların kartlarına göre 8 ila 10 taksit imkanı sunuyor. Market, en az 16 kilogramlık Karaman koçunu 1695 liradan, büyükbaş kurbanlıkta en az 20 kilogram olan bir hisse fiyatını 1795 liradan satıyor. A101, anlaşmalı bankaların kredi kartlarına indirim olanağı da tanıyor. Firma müşterilerine bağış seçeneğini de veriyor.

Çağdaş marketler zinciri de en az 16 kilogramlık kurbanlıkları 1490 liradan sınırlı sayıda satışa sundu. Firma, kurbanlık kolisinin adrese teslimat bedelini 60 lira olarak belirledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 51 Türk ortaklara ait02 Temmuz 2021 Cuma 14:32
  • Karne almak için okula giden öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle hasret giderdi02 Temmuz 2021 Cuma 14:25
  • Bakan Koca'dan aile hekimleriyle ilgili önemli mesaj: Büyük bir mücadele veriyor.02 Temmuz 2021 Cuma 14:12
  • MSB duyurdu: Sızma girişimindeki teröristlere soğuk duş!02 Temmuz 2021 Cuma 14:07
  • Murat Kurum: 9 bin 959 metreküp müsilajı bertaraf ettik02 Temmuz 2021 Cuma 14:05
  • Dev projede sona doğru: 1 saatlik yol 35 dakikaya düşecek02 Temmuz 2021 Cuma 14:01
  • Bakan Varank: Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 gibi büyüme oranı yakaladık02 Temmuz 2021 Cuma 11:16
  • Hindistan'da Kovid-19 salgınında ölü sayısı 400 bini aştı02 Temmuz 2021 Cuma 10:33
  • Kurban satış ve kesim yerleri hazır02 Temmuz 2021 Cuma 10:24
  • Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı02 Temmuz 2021 Cuma 10:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti