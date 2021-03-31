Zincir marketlere çağrı: Hafta sonları satmayın

Hafta sonu yasaklarının yeniden başlamasının ardından küçük ve orta ölçekli işletmelerde iş hacminin düşeceğini belirten ATO Başkanı Gürsel Baran, zincir marketlerde gıda dışı ürün satılmaması çağrısını bir kez daha yineledi.

Son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle yüksek riskli bölge haline gelen Başkent’te hafta sonu kısıtlamaları yeniden başlıyor. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, küçük ve orta ölçekli esnafların ayakta kalabilmesi için zincir marketlerin hafta sonları gıda dışı ürün satmaması konusundaki çağrısını yineleyerek, “Ekonominin sağlıklı bir şekilde devamı için hafta sonları zincir marketlerde gıda dışı ürün satılmaması çağrısında bulunuyorum” dedi.

KAYITSIZ KALMAYALIM

Baran yaptığı açıklamada, “Alışverişlerin yoğun olarak hafta sonu yapılması alışkanlığı nedeniyle tuhafiyeden kırtasiyeye kadar tüm işletmelerimizin iş hacimleri gerileyecek. Ekonominin sağlıklı bir şekilde devamı için bu durum dikkate alınarak, pandemi kısıtları sona erinceye kadar hafta sonları zincir marketlerde gıda dışı ürün satılmaması çağrısında bulunuyorum. Ticaret çarkında her bir sektör, dişlinin hayatı bir parçası, kayıtsız kalmayalım” ifadelerini kullandı.

ORANTISIZ GÜCÜ VURGULAMIŞTI

Baran, geçtiğimiz günlerde yine benzer bir açıklama yaparak, zincir marketlerin ürün çeşitlerinin ve buna bağlı olarak da rekabet ettiği sektör sayısının her geçen gün arttığını kaydetmiş, "Ticaret yaparak ayakta kalmaya çalışan üyelerimiz zincir marketlerin orantısız gücünün altında eziliyor" diye konuşmuştu.

“SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR”

İktisadi hayatın en küçük ticari işletmeden en büyük şirkete kadar bir bütün olduğuna, ekonomik sistem içinde hepsinin ayrı rolü bulunduğuna dikkat çeken Baran, "Hükümetimiz tekel ürünleri konusunda haksız rekabetin önüne geçerek, marketlerde cumartesi ve pazar günleri tekel ürünü satışlarını yasakladı. Aynı şekilde tuhafiyeciden, çorapçıya, hırdavatçıdan, bebe mağazalarına, kırtasiyeciden, elektronik eşya satıcısına kadar hafta sonu dükkânını açamayan tüccarlarımıza da sahip çıkmamız gerekiyor.”

“ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU”

“Ekonomimiz tüm işletmelerimiz ayakta kaldığında ancak güçlü olabilir. Bu nedenle zincir marketlere çağrıda bulunuyorum, lütfen hafta sonları gıda dışı ürünleri satmayın. Tüccarımızı genel giderlerini bile karşılayamayacak duruma getirmeyelim" diyerek sıkıntıları dile getirmişti.

Emrah Özcan/İLKSAYFA