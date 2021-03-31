  • BIST 1.395
  • Altın 451,149
  • Dolar 8,3172
  • Euro 9,7532
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 6 °C
»

Ziraat Bankası, Çin Exim Bank'tan 400 milyon dolarlık kredi temin etti

Çin Exim Bank'tan 320 milyon dolar ve 500 milyon Çin Yuanı olmak üzere iki ayrı dilimde sağlanan krediyle yerel paralarla ticaretin geliştirilmesine ve artırılmasına katkı sağlanacak.
Ziraat Bankası, Çin Exim Bank'tan 400 milyon dolarlık kredi temin etti

Ziraat Bankası, Çin Exim Bank (The Export Import Bank Of China) ile 400 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Banka, salgın nedeniyle kötüleşen küresel finansal koşullara rağmen orta ve uzun vadede yurt dışından sağlanan kaynakların çeşitlendirilmesi ve farklı coğrafyalarda finansal iş birliklerinin artırılması hedefiyle uyumlu olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Farklı coğrafyalarda imza atılan başarılı iş birliklerine bir yenisini ekleyen Ziraat Bankası, Çin'in önde gelen finans kuruluşlarından Çin Exim Bank ile 400 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı. Söz konusu kredi ve sürdürülebilir eurobond ihracıyla Ziraat Bankası, Türkiye ekonomisine katma değerli, ihracat odaklı ve sürdürülebilir büyüme stratejik hedefiyle uyumlu finansman sağladı.

Çin Exim Bank'tan 320 milyon dolar ve 500 milyon Çin Yuanı olmak üzere iki ayrı dilimde sağlanan uygun maliyetli krediyle yerel paralarla ticaretin geliştirilmesine ve artırılmasına katkı sağlanacak. Ağırlıklı olarak Çin ve Türkiye arasında dış ticaret gerçekleştiren firmaların finansman ihtiyacına yönelik kullandırılacak olan kredi, Çin Kalkınma Bankası ile 2017'de imzalanan 600 milyon dolar tutarlı ikili kredi anlaşmasından sonra Çin bankaları ile olan yakın iş birliğinin bir diğer önemli kilometre taşı olma özelliği taşıyor.

Söz konusu anlaşma, uluslararası finans çevrelerinin ve iş ortaklarının gerek ülke ekonomisine gerekse Ziraat Bankası'na duyduğu güvenin önemli bir göstergesi olma özelliği taşıyor. Salgının süregelen etkilerine rağmen Türkiye ekonomisinde ivmelendiği gözlemlenen yatırımlara ilişkin, yurt dışı finans kuruluşlarının tasarruf fazlasının Türkiye'ye gerek kredi kanalı gerekse portföy yatırımları yoluyla kazandırılması konusunda Ziraat Bankası çabalarını sürdürmeye devam edecek.

Ziraat Bankası, uzun yıllardır geliştirdiği güçlü uluslararası iş birlikleriyle reel sektörün desteklenmesinde üstlendiği "öncü" rolü başarıyla sürdürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık çalışanlarının eldiven ihtiyacı Sakarya'da kurulan fabrikadan karşılanacak31 Mart 2021 Çarşamba 13:00
  • Yenilenebilir enerji Türkiye için alternatif ihracat kalemi olabilecek31 Mart 2021 Çarşamba 13:00
  • OPEC üretim kesintisine devam ederse bu karar petrol fiyatlarını olumlu etkileyecek31 Mart 2021 Çarşamba 12:59
  • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile tarım teknolojilerinde de yerliliğin artması hedefleniyor31 Mart 2021 Çarşamba 11:51
  • Otomotivde büyüyen çip krizi diğer sektörlere de yayılıyor31 Mart 2021 Çarşamba 11:50
  • Ticaret Bakanı Pekcan ile ABD'nin yeni ticaret yönetimi arasındaki ilk resmi temas bugün gerçekleşecek31 Mart 2021 Çarşamba 11:49
  • Kamu kurumları ve belediyelerin doğrudan temin alımlarına şeffaflık geliyor31 Mart 2021 Çarşamba 11:49
  • 'Cep'te abonelerin tercihi 4,5G oldu31 Mart 2021 Çarşamba 11:48
  • Enerji ithalatı faturası şubatta yüzde 12,2 azaldı31 Mart 2021 Çarşamba 11:47
  • Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: İstanbul, İzmir ve Ankara için bu yıl suyla ilgili problem yok31 Mart 2021 Çarşamba 10:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti