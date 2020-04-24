  • BIST 98.171
  • Altın 386,906
  • Dolar 6,9630
  • Euro 7,5295
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 1 °C
»

Ziraat Bankası'nda hesabı olanlar dikkat!

Ziraat Bankası, hesabı olan müşterileri için önemli bir duyuru yayımladı. Yayımlamış olduğu duyuruya göre, zaman aşımına uğrayan mevduat ve emanet hesaplarına ilişkin müşterilerin en geç 15 Haziran'a kadar başvurması gerektiği ifadesi bulunuyor.
Ziraat Bankası'nda hesabı olanlar dikkat!

Bankalar bu dönemlerde zaman aşımına uğrayan ve emanet hesaplarla ilgili peş peşe uyarılarda bulunuyor. Son olarak Ziraat Bankası'nın yapmış olduğu açıklama kapsamında, banka müşterilerinin en geç 15 Haziran mesai bitimine kadar hesaplarının açık olduğu şubeye gitmeleri konusunda önemli bir duyuru yayımladı.

ZİRAAT BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

Ziraat Bankası, yapmış olduğu açıklamada şu ifadeyi kullandı:

"5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir. 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 8. maddesi gereğince bankaların, zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir. Zaman aşımına uğrayan hesaplar listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin/mirasçılarının en geç 15 Haziran 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet, hak ve alacakları yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecektir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Aşı üretiminin laboratuvar kısmını tamamladık"24 Nisan 2020 Cuma 07:04
  • İlginç koronavirüs önlemi24 Nisan 2020 Cuma 07:01
  • Türk mühendislerden yüzde yüz yerli solunum robotu24 Nisan 2020 Cuma 06:58
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Ayı mesajı24 Nisan 2020 Cuma 06:57
  • Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı denemelerine başladı24 Nisan 2020 Cuma 06:48
  • "Çözüm bulamasak Avrupa'nın geleceği olmayacak"24 Nisan 2020 Cuma 06:47
  • Pazartesi işbaşı yapıyor!24 Nisan 2020 Cuma 06:45
  • 81 il için iftar ve sahur saatleri24 Nisan 2020 Cuma 04:51
  • Koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti23 Nisan 2020 Perşembe 22:52
  • KKTC'de sevindiren gelişme!23 Nisan 2020 Perşembe 21:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti