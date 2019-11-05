Altındağ’daki tarihi Sakarya Mahallesi’nde, bölgedeki tarihi dokuya uygun olmayan modern mimari ile yapılmış Ziraat Bankası’nın Hamamönü Şubesi yıkıldı. Yıkılan Şube’nin aynı yerine tarihi dokuya uygun hizmet binası yapılacak.

Altındağ’ın tarihi noktalarında eski kent dokusunu iyileştirme, sağlıklaştırma, koruma ve yenileme projeleri hızla devam ediyor. Bölgede tarihi dokuya uygun olmayan modern yapılar ise yıkılıyor. Son olarak Ziraat Bankası’nın modern mimarı ile yapılmış olan Hamamönü Şubesi’nin hizmet binası yıkıldı. Cebeci Dörtyol’un köşesinde yer alan binanın yıkılmasıyla birlikte söz konusu banka tarafından aynı yere tarihi dokuya uygun yeni bir hizmet binasının yapılacağı öğrenildi.

TARİHE TANIKLIK ETTİLER

Tarihi Hamamönü semti ve Sakarya Mahallesi bugün, yerli ve yabancı turistlerin Ankara’da en çok rağbet ettiği yerlerin başında geliyor. 1920’li yıllarda Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran kadroların yaşadığı Hamamönü ve civarı tarihe tanıklık etmiş durumda. Unutulan, ihmal edilen ve kaderine terk edilen tarihi bölgeler 2008’den bu yana kısım kısım restore edilerek tarihi dokular ayağa kaldırılmaya çalışılıyor. Bölgede yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek yeni mekanlar oluşturuluyor.

EVLER MİMARİLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Bölgede yeniden ayağa kaldırılan yapılar genelde ahşap ve çift kanatlı kapılara sahip. Evlerin üst katlarında merdivenlerle çıkılan ve “seyreg” denilen sütunlu taraça, konak odaları ve diğer odalar bulunuyor. Yüksek tavanlı odalara, kapaklı ya da kapaksız gömme dolaplara sahip olan bu evlerin tavanları, rafları, pencere ve kapı kenarlarında geometrik ya da bitkisel şekilli ahşap süslemelere rastlanıyor. Dar ve dik alanlarda konumlandıkları için bu alanlardan faydalanmayı gözeterek kerpiç, ahşap ya da tuğladan inşa edilen tarihi Ankara evlerinde ayrıca ahşap kafesler de yer alıyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-