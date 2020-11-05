  • BIST 1.172
  • Altın 520,671
  • Dolar 8,4567
  • Euro 9,9188
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 9 °C
»

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turda 14 karşılaşma oynandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yapılan 14 karşılaşmayla devam edildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turda 14 karşılaşma oynandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni uygulanan statü gereği müsabakalar tek maç eleme usulüne göre yapıldı. Maçlarını kazanan, Süper Lig takımları Fatih Karagümrük, Hes Kablo Kayserispor, TFF 1. Lig ekipleri Royal Hastanesi Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor, Beypiliç Boluspor, Giresunspor, Altınordu, Adana Demirspor ve Bursaspor, Misli.com 2. Lig temsilcileri Manisa FK, Hekimoğlu Trabzon, Anagold 24 Erzincanspor ile Kırklarelispor, 4. tura yükseldi.

Sonuçlar
Türkiye Kupası'nda bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Belediye Derincespor: 3-1

Ankara Keçiörengücü-Büyükçekmece Tepecikspor: 6-0

Manisa FK-Gümüşhanespor: 2-0

Hekimoğlu Trabzon-52 Orduspor: 2-1

Menemenspor-Anagold 24 Erzincanspor: 1-1 (8-9 / Penaltılarda)

Ümraniyespor-Kırklarelispor: 0-1

Ankaraspor-Pazarspor: 3-1

Beypiliç Boluspor-Hacettepe: 2-1

Giresunspor-Tekirdağspor: 2-0

Altınordu-Fethiyespor: 2-1

Adana Demirspor-Alanya Kestelspor: 3-1

Fatih Karagümrük-Nevşehir Belediyespor: 2-2 ( 4-3 / Penaltılarda)

Hes Kablo Kayserispor-Yomraspor: 5-0

Bursaspor-Karşıyaka: 1-1 (8-7 / Penaltılarda)

Yarının programı
Türkiye Kupası'nda 3. tur, yarın yapılacak maçlarla tamamlanacak.

Müsabaka programı şöyle:

12.00 GMG Kastamonuspor-Amed Sportif Faaliyetler (Kastamonu Gazi)

13.00 Ankara Demirspor-Mamak FK (TCDD Ankara Demirspor)

13.00 Ergene Velimeşespor-Karacabey Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk)

13.00 Sarıyer-Turgutluspor (Yusuf Ziya Öniş)

13.00 Vanspor FK-Sivas Belediyespor (Van Atatürk)

13.00 Pendikspor-Düzcespor (Pendik)

13.00 Kırşehir Belediyespor-Yozgatspor 1959 (Kırşehir Ahi)

13.00 Çorum FK-Eyüpspor (Çorum Şehir)

13.00 Kahramanmaraşspor-Somaspor (12 Şubat)

13.00 Sancaktepe FK-Serik Belediyespor (15 Temmuz)

13.00 Tarsus İdmanyurdu-İçel İdmanyurdu (Tarsus İlçe)

13.00 Zonguldak Kömürspor-Darıca Gençlerbirliği (Devrek İlçe)

13.00 Afjet Afyonspor-Kardemir Karabükspor (Zafer)

13.00 Uşakspor-Şile Yıldızspor (Uşak 1 Eylül)

13.00 Bodrumspor-Niğde Anadolu FK (Bodrum İlçe)

13.00 Yılport Samsunspor-Muğlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

13.00 İnegölspor-Sultanbeyli Belediyespor (İnegöl İlçe)

15.30 İstanbulspor-Elazığspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

15.30 Sakaryaspor-Diyarbekirspor (Yeni Sakarya Atatürk)

15.30 Eskişehirspor-Cizrespor (Eskişehir Yeni)

15.30 Akhisarspor-Etimesgut Belediyespor (Spor Toto Akhisar)

18.00 Yeni Malatyaspor-Artvin Hopaspor (Yeni Malatya)

20.30 Atakaş Hatayspor-Şanlıurfaspor (Antakya Atatürk)

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turda 14 karşılaşma oynandı05 Kasım 2020 Perşembe 09:14
  • İstanbul Başakşehir - Manchester United: 2-104 Kasım 2020 Çarşamba 23:03
  • Ümit Milli Takım aday kadrosu açıklandı04 Kasım 2020 Çarşamba 16:42
  • Fenerbahçe'de Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü04 Kasım 2020 Çarşamba 16:36
  • Rıza Çalımbay: Karabağ maçı final niteliğinde04 Kasım 2020 Çarşamba 16:32
  • UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev04 Kasım 2020 Çarşamba 14:43
  • Yeni Malatyaspor'da üç kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı04 Kasım 2020 Çarşamba 14:43
  • Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu04 Kasım 2020 Çarşamba 14:42
  • Medipol Başakşehir Avrupa arenasında: Rakip Manchester United04 Kasım 2020 Çarşamba 14:36
  • Galatasaray'da Emre Taşdemir takımla çalıştı04 Kasım 2020 Çarşamba 14:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti