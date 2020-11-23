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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadelesi başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadelesi yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadelesi başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. turun programı şöyle:

24 Kasım Salı:

13.00 Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor (Eryaman)

14.30 Ankaraspor-Muğlaspor (Osmanlı)

14.30 Beypiliç Boluspor-Kahramanmaraşspor (Bolu Atatürk)

14.30 Giresunspor-Niğde Anadolu FK (Giresun Atatürk)

15.00 Yukatel Denizlispor-Turgutluspor (Denizli Atatürk)

17.00 Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor (Vefa)

19.00 Adanaspor-Sakaryaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Bursaspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

21.00 Fenerbahçe-Sivas Belediyespor (Ülker)

25 Kasım Çarşamba:

13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)

13.00 Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor (Sultanbeyli Gölet Futbol)

13.00 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)

13.00 Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Malatya)

14.30 İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14.30 Altınordu-Çorum FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.30 Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor (Yeni Eskişehir)

15.00 Atakaş Hatayspor-Karacabey Belediyespor (Antakya Atatürk)

17.00 Gaziantep FK-Serik Belediyespor (Kalyon)

19.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor (Antalya)

21.00 Çaykur Rizespor-Uşakspor (Çaykur Didi)

26 Kasım Perşembe:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor (Erzurum Kazım Karabekir)

15.00 Kasımpaşa-Anagold 24Erzincanspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Hes Kablo Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Manisa FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.00 Göztepe-Kırklarelispor (Gürsel Aksel)

Kaynak: Haber Kaynağı
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