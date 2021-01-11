Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmada görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
15.45 Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yasin Kol
18.45 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: Burak Şeker
20.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Özgür Yankaya
13 Ocak Çarşamba:
15.45 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa
18.45 Tuzlaspor-Medipol Başakşehir: Turgut Doman
20.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
14 Ocak Perşembe:
18.45 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ramazan Keleş
20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
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