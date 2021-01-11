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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmada görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

15.45 Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yasin Kol

18.45 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: Burak Şeker

20.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Özgür Yankaya

13 Ocak Çarşamba:

15.45 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

18.45 Tuzlaspor-Medipol Başakşehir: Turgut Doman

20.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

14 Ocak Perşembe:

18.45 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ramazan Keleş

20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

Kaynak: Haber Kaynağı
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