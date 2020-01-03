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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının programı belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ilk ve ikinci maçların programı şöyle:

1. maçlar:
14 Ocak Salı:

16.00 Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor (Başakşehir Fatih Terim)

18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

15 Ocak Çarşamba:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Kazım Karabekir)

20.30 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

16 Ocak Perşembe:

18.00 Antalyaspor-Göztepe (Stat henüz açıklanmadı)

20.30 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)

2. maçlar:
21 Ocak Salı:

14.00 GMG Kırklarelispor-Medipol Başakşehir (Kırklareli Atatürk)

20.30 Fenerbahçe-İstikbal Mobilya Kayserispor (Ülker)

22 Ocak Çarşamba:

14.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)

23 Ocak Perşembe:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

17.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)

20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)

Kaynak: Haber Kaynağı
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