Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maç programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre karşılaşmaların programı şöyle:
16 Haziran Salı:
20.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
18 Haziran Perşembe:
20.45 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre karşılaşmaların programı şöyle:
16 Haziran Salı:
20.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
18 Haziran Perşembe:
20.45 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)
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