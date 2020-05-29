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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maç programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının programı belirlendi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maç programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre karşılaşmaların programı şöyle:

16 Haziran Salı:

20.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

18 Haziran Perşembe:

20.45 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

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