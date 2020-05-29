Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maç programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının programı belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre karşılaşmaların programı şöyle:

16 Haziran Salı:

20.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

18 Haziran Perşembe:

20.45 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)