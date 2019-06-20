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Zirai ilaçlama

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, böcekle mücadele için ilçemizin çeşitli noktalarında zirai ilaçlama yaptı.
Zirai ilaçlama

Sıcak havalarda vatandaşların park ve yeşil alanlarda, huzurlu ve sağlıklı bir yaz geçirebilmesi için yoğun biçimde çalışan ekipler parkları, kurumları ve yeşil alanları ilaçladı.

Larva Dönemi Önemli

Yaz ayı boyunca rutin ilaçlama çalışmalarına devam edileceğini belirten yetkililer, böceklerin larva döneminde yaptıkları ilaçlama ile böcek oluşumunun önemli ölçüde azalacağını, ilaçtan kurtulan böceklere periyodik olarak müdahaleye devam edeceklerini ifade ettiler.

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Sağlıklı ve Huzurlu Gölbaşı

Temiz ve sağlıklı bir Gölbaşı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin böceklere ilk müdahaleyi yaptığına dikkat çekerek: “İlçemizde yoğun yağış ve sıcak hava etkisiyle parklarda böcek gözlenebiliyor. Ekiplerimiz larva döneminde yapılan bu ilaçlamanın ardından periyodik ilaçlama işlemini de sürdürecekler. Bu konuda gerekli talimatları verdim. Temiz, sağlıklı ve huzurlu bir Gölbaşı için çalışıyoruz ” şeklinde konuştu. 

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