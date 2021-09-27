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Zirveyi gören dolarda son durum

Dolar düşük hacimli piyasada 8.89 lirayla yeni tarihi zirvesini gördü. Haftaya ise 8.86 liradan başladı
Zirveyi gören dolarda son durum

Dolar dün akşam düşük hacimli piyasada kısa süreliğine 8.89 liranın üzerine çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü.

Dolar yeni haftaya ise 8.86 liradan başladı.

Dolar Merkez Bankası'nın perşembe günü aldığı sürpriz faiz indirimi kararı öncesi 8.65 lira civarındaydı. Politika faizinin 100 baz puan indirilmesiyle yükselişe geçti.

Bu hafta gözler Fed'den gelecek açıklamaya çevrilirken Çinli gayrimenkul devi Evergrande'ın iflas ihtimali de bir risk olarak varlığını sürdürüyor.

 

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