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Ziya Gökalp Caddesi’ndeki üst geçit kaldırılsın talebi

Başkentli vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nden Ziya Gökalp Caddesi’ndeki ömrünü tamamlamış ve yıpranmış üst geçidin kaldırılmasını talep ediyor.
Ziya Gökalp Caddesi’ndeki üst geçit kaldırılsın talebi

Geçtiğimiz günlerde Başkent’te birçok noktada ekonomik ömrünü tamamlamış ve kullanılmayan üst geçitler Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kaldırılmaya başlanmıştı. Vatandaşlar bu listeye Kızılay Ziya Gökalp Caddesi’ndeki üst geçidin de eklenmesini talep ediyor. Üst geçit görüntü kirliliğine neden olurken insanların can ve mal güvenliğini tehdit eder durumda.

ESKİMİŞ VE YIPRANMIŞ

Üst geçidin eskimiş ve yıpranmış görüntüsü objektiflerimize böyle yansırken, vatandaşlar birçok kişinin üst geçidi kullanmadığını, kullanışlı olmayan ve yıpranan üst geçitler listesine bu üst geçidinde eklenmesini talep ediyor.

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PROGRAM DAHİLİNDE KALDIRILIYOR

Geçen ay Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, ekonomik ömrünü tamamlayan ve kullanılmayan üst geçitler kaldırılmaya başlandı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Tahliye ve Yıkım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, birleşme yerleri paslanan, merdiven eğimlerinin dik oluşu sebebiyle yayalar için kullanışlı olmayan ve yıpranan üst geçitler program dahilinde kaldırılıyor.

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İlk olarak Mithatpaşa Caddesi ve Sıhhiye yönünde bulunan üst geçidin söküm işlemleri gerçekleştirilmişti.

Büyükşehirden yapılan açıklamada ise kentin diğer noktalarındaki görüntü kirliliğine sebep olan, atıl durumda bulunan, can ve mal güvenliğini tehdit eden üst geçitlerin kaldırılmasına ilerleyen günlerde devam edileceği belirtilmişti.

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Emrah Özcan/HABERVAKTİM 

Gazeteilksayfa.com

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