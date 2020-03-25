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Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca açıklama yapıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yapıyor.
Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca açıklama yapıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu "eğitim" gündemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.

İŞTE BAKANLARIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:

Aziz milletim şehir şehir sokak sokak ev ev Türkiye. Ülkemin bütün insanı. Bir virüs dünyayı tehdit ediyor. 85 ülkede 8 milyara yakın insan endişe içinde takip ediyor. Bilim buhün için büyük vaatlerde bulunamıyor. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak! Pek çok hastalık bizim kontrolümüz dışındaki faktörlerle gelişir.

Tokalaşıp tokalaşmamakta irade sahibiyiz. Misafirliğe gitmemekte irade sahibiyiz. Kalabalığın içine girip girmemekte irade sahibiyiz. Dışarı çıkıp çıkmamakta irade sahibiyiz. Virüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısı hepimize bağladır. Mücadeleyi organize eden güçtür. Uygulama bize bağlıdır. Bunu evinize çekilerek önleyebilirsiniz. Bu mücadelede devletimiz güçlüdür. Başka birçok ülkeyle kıyaslanmayacak kadar güçlüdür.

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