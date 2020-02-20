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Ziya Selçuk'tan okullara 'çelme takma' uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, gençler arasında yayılan ve ciddi tehlikeler doğurabilecek harekete karşı okulları uyardı.
Ziya Selçuk'tan okullara 'çelme takma' uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaygın olarak kullanılan TikTok uygulamasında paylaşılan, 'çelme takma' videoları üzerine öğrencilere uyarıda bulundu.

"OKULLARIMIZA UYARI YAPTIK, BU OYUN VEYA ŞAKA OLAMAZ"

Selçuk, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Üç gencin yan yana zıpladığı ve yandakilerin ortadaki arkadaşlarına çelme takıp yere düşürdüğü bir oyun yayılıyor gençler arasında. Okullarımıza duyuru yaptık, ancak bunun bir oyun ve şaka olamayacağını, beyin kanamasına yol açabileceğini gençlere anlatalım lütfen."

Öte yandan, tepki toplayan bu videolara, uygulama tarafından yasak getirildi.

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