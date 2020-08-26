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Ziyaretçilere "taş baskı" sanatını tanıttılar

Altındağlı kadınlar tarafından oluşturulan "Altın Eller Kadın Kooperatifi" Altınköy Açık Hava Müzesi'nde hünerlerini sergiledi. Altındağlı kadınlar, ziyaretçilere "taş baskı" sanatını tanıttı.
Ziyaretçilere "taş baskı" sanatını tanıttılar

Altınköy Açık Hava Müzesi, rengarenk bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Altın Eller Kadın Kooperatifi üyeleri, geleneksel bir el sanatı olan "taş baskı"yı, 100 yıl öncesinin köy hayatını misafirlerine her ayrıntısıyla yaşatan Altınköy Açık Hava Müzesi'nde, Ankaralılar ile buluşturdu. Unutulmaya yüz tutmuş "taş baskı" sanatı, Altındağlı kadınların canlı performanslarıyla Altınköy'de sergilendi. Ziyaretçiler geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen "taş baskı" sanatına büyük ilgi gösterdi.

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ÇOCUKLARDAN BÜYÜK İLGİ
Taş baskı yapımına en büyük ilgiyi çocuklar gösterdi. Altınköy Açık Hava Müzesi'nin minik ziyaretçileri standın başından ayrılmadı. Taş baskı yapımının inceliklerini öğrenen minikler, kendi elleriyle denemeyi de ihmal etmedi.

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"HERKESİ ALTINKÖY'E BEKLİYORUZ"
Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerine üye kadınların el emeği ürünlerinin Altınköy Açık Hava Müzesi'nde görülebileceğini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Altın Eller kadın kooperatifimiz çok güzel işler başarıyor. Altındağlı kadınlarımız tarafından yapılan ürünlerin hepsi el emeği, göz nuru... Altındağlı kadınların yetenekleri, azimleri, istekleri ve başarıları ile oluşturdukları bu güzel platformu yakından tanımak ve canlı performanslarına katılmak isteyen herkesi Altınköy'e bekliyoruz" dedi.

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