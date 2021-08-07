  • BIST 1.434,760
  • Altın 488,23
  • Dolar 8,5950
  • Euro 10,1000
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 25 °C
»

Ziyaretler sürüyor

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçe genelinde incelemelerine ve mahalle ziyaretlerine devam ediyor.
Ziyaretler sürüyor

Bağlıca, Aşağı Ada, Çakmakörencik, Akçaören, Turnalı ve Kırkırca Mahallesi’ne giderek vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Acar, “Kızılcahamamı, hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz. Mahallelerimizi tek tek gezerek vatandaşlarımızı dinliyor ve çalışmalarımızı bu görüşmelerin ışığında yapıyoruz.” dedi.

ekran-alintisi2-006.png

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam’da yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve çalışmaları incelemek amacıyla ilçemizi ilmek ilmek dokuyor. Mahalle ziyaretlerine meclis üyeleri teknik ekibiyle giden Başkan Acar, mahalle muhtarları ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Acar, ziyarette hem mahallede yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi hem de vatandaşlardan gelen talep ve önerileri dinledi.
Hizmetlerinde katılımcılığı esas aldıklarını her seferinde vurgulayan Başkan Acar, “ Göreve geldiğimiz günden bu yana üzerinde durduğumuz en önemli olgulardan bir tanesi gönül belediyecilik olmuştur. Yaptığımız çalışmalar hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda gerçekleşirken, hayata geçirdiğimiz projelerde de yine hemşehrilerimizin görüşlerini alıyoruz.” İfadelerini kullandı.

Mahalle Muhtarları, Dernek Başkanları ve Mahalle halkı Başkan Acar’a ziyaretlerinden ve mahallelerine yapılan çalışmalardan ötürü teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Motosikletlilere yangın eğitimi07 Ağustos 2021 Cumartesi 01:30
  • Altındağ’da orman nöbeti07 Ağustos 2021 Cumartesi 01:15
  • Başkan Çetin'den Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'a Ziyaret06 Ağustos 2021 Cuma 04:30
  • Eğlenceli trafik eğitimi06 Ağustos 2021 Cuma 04:00
  • Dezenfektan üretimi sürüyor06 Ağustos 2021 Cuma 03:45
  • Hayırlı olsun ziyareti06 Ağustos 2021 Cuma 03:15
  • Ankara Kent Konseyi Başkent'te İklim Değişikliği ve Çevre Meclisi Kuracak06 Ağustos 2021 Cuma 03:00
  • Hayvan üreticilerine destek06 Ağustos 2021 Cuma 02:30
  • Siteler Esnafı İMOB İstanbul Mobilya Fuarı'nda06 Ağustos 2021 Cuma 01:30
  • Epoksi kursiyerleri mezun oldu06 Ağustos 2021 Cuma 01:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti