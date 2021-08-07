Ziyaretler sürüyor

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçe genelinde incelemelerine ve mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Bağlıca, Aşağı Ada, Çakmakörencik, Akçaören, Turnalı ve Kırkırca Mahallesi’ne giderek vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Acar, “Kızılcahamamı, hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz. Mahallelerimizi tek tek gezerek vatandaşlarımızı dinliyor ve çalışmalarımızı bu görüşmelerin ışığında yapıyoruz.” dedi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam’da yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve çalışmaları incelemek amacıyla ilçemizi ilmek ilmek dokuyor. Mahalle ziyaretlerine meclis üyeleri teknik ekibiyle giden Başkan Acar, mahalle muhtarları ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Acar, ziyarette hem mahallede yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi hem de vatandaşlardan gelen talep ve önerileri dinledi.

Hizmetlerinde katılımcılığı esas aldıklarını her seferinde vurgulayan Başkan Acar, “ Göreve geldiğimiz günden bu yana üzerinde durduğumuz en önemli olgulardan bir tanesi gönül belediyecilik olmuştur. Yaptığımız çalışmalar hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda gerçekleşirken, hayata geçirdiğimiz projelerde de yine hemşehrilerimizin görüşlerini alıyoruz.” İfadelerini kullandı.

Mahalle Muhtarları, Dernek Başkanları ve Mahalle halkı Başkan Acar’a ziyaretlerinden ve mahallelerine yapılan çalışmalardan ötürü teşekkür etti.