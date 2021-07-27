Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 36 personel alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi personel alım ilanı Resmi Gazete’nin 27 Temmuz 2021 tarihli sayısında yayınlandı.
Bülent Ecevit Üniversitesi 36 sözleşmeli personel alacak.
İlana başvuracak adayların; ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı 27 Temmuz’dan itibaren 15 gün içinde (Saat: 23:59’a kadar) Üniversite’nin https://w3.beun.edu.tr/ adresinden internet ortamında başvurularını yapmaları gerekiyor.
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