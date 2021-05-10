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Zonguldak Valisi Tutulmaz: 560'lara çıkan vakalarda 170'leri gördük

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, kentte tam kapanma öncesi artış eğilimindeki vaka sayılarının düşüşe geçtiğini belirterek, "560'lara kadar çıkan vakalarda 170'leri gördük" dedi.
Zonguldak Valisi Tutulmaz: 560'lara çıkan vakalarda 170'leri gördük

Koronavirüs oranı haritasına göre, tam kapanma öncesi 17-23 Nisan'da, 100 bin kişide 578,82 ile en fazla vaka artışı yaşanan iller arasında birinci olan Zonguldak, düşüşe geçti. Kentte vaka oranı, 246,45'lik azalışla 332,37'ye geriledi. Tam kapanma döneminde vaka sayılarında azalış devam etti. Zonguldak Valisi Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile birlikte kent merkezinde yaptığı denetimler sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vali Tutulmaz, vaka sayılarının düşüşe geçtiğini dile getirerek, "Şu anda vaka sayıları iyiye doğru gidiyor. Dün itibarıyla 170’leri gördük. Bu rakamlar 560’lara kadar çıkmıştı. Şu anda aşağı doğru ilerliyoruz ancak bu yeterli değildir. Bizim hedefimiz, sıfırlara doğru gitmemiz lazım. Bayram öncesi kentte ister istemez hareketlilik var. Emekli maaşları ve sosyal yardımlar olması nedeniyle insanlar bankaların önünde bekleyerek yığılma oluşturuyor. Bunlar olmasa çok iyi olacak. Zonguldak dar olması itibarıyla insan yoğunluğunu daha kalabalık gösteriyor. Ancak daha geniş bir ortamda olsaydık bu kalabalık gözükmeyecekti. Hepimizin uyuması gerekiyor, bunun başka yolu yok. Biz ümitliyiz, halkımız bu zamana kadar destek verdi ve bundan sonra da destek vermeye devam edeceklerdir. Biz bunu başaracağız, inşallah 170’leri gördük, daha da aşağı ineceğiz" diye konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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