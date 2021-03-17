  • BIST 1.570
  • Altın 417,016
  • Dolar 7,5090
  • Euro 8,9393
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 9 °C
»

Zonguldak Valisi Tutulmaz: Yüzde 10'luk artış var

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Şu anda yükseliş artarak devam ediyor. Zonguldak’ta da yüzde 10’luk artış var. Ama bunu durağan hale getirebileceğimizi ümit ediyoruz" dedi.
Zonguldak Valisi Tutulmaz: Yüzde 10'luk artış var

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Güner ile birlikte kent merkezinde denetimlerde bulundu. Gazipaşa Caddesi’nde gerçekleştirilen denetimlerde, kafe, restoran ve bankalar kontrol edildi. Zonguldak'ın pandemiden en fazla etkilenen illerden biri olduğunu söyleyen Vali Tutulmaz, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

"ŞU ANDA YÜKSELİŞ ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Zaman zaman anlık denetimler yaptıklarını ifade eden Vali Mustafa Tutulmaz, "Denetimlerimiz iyi gidiyor. Genelde kurallara uyuluyor. Zonguldak’ın konumu da Türkiye ortalamasında şu anda. Zonguldak olarak 40’ıncı sıradayız. Yani tam ortadayız. Bizim amacımız bu tabloyu ilk 10’lara, ilk 5’lere düşürebilmektir. Yani mavi sınıfına geçebilmektir. Fakat şu anda yükseliş artarak devam ediyor. Zonguldak’ta da yüzde 10’luk artış var. Ama bunu durağan hale getirebileceğimizi ümit ediyoruz. Son üç gündür salgın biraz daha durağanlaştı. İnşallah bu durağanlık devamlı hale gelir. Yükselişten geriye doğru da geçeriz diye düşünüyorum" dedi.

MUAFİYETİ OLAN GRUBUN PİKNİK YAPTIKLARINI GÖRDÜK

Zonguldak'ın şu an yüzde 75'lik oranla turuncu kategoride olduğunu ifade eden Vali Tutulmaz, "Zonguldak olarak şu an yüzde 75’lik oranla turuncuyuz. Yüzde 25’lik bir dilim var, ama biz onu görmek istemiyoruz. Hedefimiz yüzde 50’nin altına düşmektir. Bizler iş yerlerini denetliyoruz. Denetim noktasında bizim sınırımız var. İş yerlerimizde sorun yok ancak bulaşların çoğunluğu aile içerisinde ve komşu gezmelerinde oluyor. Bizim bunu eksiltmemiz lazım. Biraz daha gezme, birlikte olma ve hafta sonları pikniğe gitme gibi alışkanlıkları bırakmamız lazım. Hafta sonu, muafiyeti olan bir grubun piknik yaptıklarını gördük. Buna müsaade etmeyiz. Gittik, cezasını da kestik. Bunun takibini hep birlikte yapmamız lazım. Salgından ancak tedbir ve kurallara uyarak kurtulabiliriz" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa ülkeleri DSÖ ve Avrupa İlaç Ajansının kararına rağmen AstraZeneca aşısının uygulanmasını durdurdu16 Mart 2021 Salı 12:51
  • Vaka sayısı artan Iğdır'da, validen 'mezar ziyareti' uyarısı16 Mart 2021 Salı 11:48
  • Vakaların azaldığı Rize’de ‘rehavet’ uyarısı16 Mart 2021 Salı 11:47
  • Filistin Sağlık Bakanı Keyle: Salgının mevcut seyri çok tehlikeli bir hal aldı16 Mart 2021 Salı 09:54
  • Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı16 Mart 2021 Salı 09:01
  • Gölbaşı'nda bir köy karantinaya alındı15 Mart 2021 Pazartesi 19:08
  • Fransa'da son 24 saatte 26 bin 343 Kovid-19 vakası tespit edildi15 Mart 2021 Pazartesi 09:13
  • Hollanda, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu15 Mart 2021 Pazartesi 09:13
  • Kayseri'de 740 nüfuslu mahalle karantina altına alındı14 Mart 2021 Pazar 22:12
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kovid-19'la mücadelesi dünyaya örnek oldu14 Mart 2021 Pazar 11:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti