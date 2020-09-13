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Zonguldak'ta 300 ton kestane balı üretildi

Zonguldak Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Abdurrahman Canlı, "Kestane balını 170 liraya satıyoruz. Sadece ekonomik bir katkı değil, insanların yaşam alanlarına sahip çıkarak yaşamlarını sürdürmesinin de garantisi." dedi.
Zonguldak'ta 300 ton kestane balı üretildi

Zonguldak Arı Yetiştiricileri Birliği (ZAYBİR) Başkanı Abdurrahman Canlı, bu yıl yaklaşık 300 ton kestane balı üretildiğini belirterek, bunun sadece ekonomik bir katkı olmadığını, aynı zamanda insanların yaşam alanlarına sahip çıkarak hayatlarını sürdürmesinin de garantisi olduğunu ifade etti.

Canlı, Ereğli ve Alaplı ilçelerindeki siyasi parti, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Ören Mahallesi'ndeki birliğin bal dolum tesislerinde toplantı yaptı.

ZAYBİR'in ıslah amaçlı hayvan yetiştiriciliği mevzuatına uygun kurulan birliklerden biri olduğunu, Tarım ve Orman Bakanlığı denetimine tabi tutulduklarını anlatan Canlı, şöyle konuştu:

"ZAYBİR'in 1300 üyesi var. Kendi ihtiyacı üzerinde bal üreten aile sayısı bu. Bir üretici aynı zamanda bir aile. Bin aile Zonguldak'ta arıcılık yapıyor. Kayıtsız olanlarla birlikte 2 bin 500'ün üstünde aile arıcılık yapıyor, bir komşusuna, il dışındaki bir akrabasına bal gönderiyor veya satıyor. Bu bilinemiyor, bilinememesinin nedeni bizim eksikliğimiz. Umarım bu zaman içerisinde tanınır hale gelir, en azından Zonguldak'ta yapılan işi kente doğru anlatmış oluruz."

Kentte 1200 ton yıllık bal üretilmesi gerektiğini ancak kapasitenin altında üretim gerçekleştirildiğini dile getiren Canlı, "Bu yıl yaklaşık 300 ton kestane balı üretildi. Kestane balını 170 liraya satıyoruz. Zonguldak ekonomisine bir katkı. Sadece ekonomik bir katkı değil, insanların yaşam alanlarına sahip çıkarak yaşamlarını sürdürmesinin de garantisi." dedi.

Canlı, arı ıslah çalışmasına başladıklarını anlatarak, "Sonuç alabilirsek, kendi arımıza dönmüş olacağız. Küresel ısınma çözülemese bile biraz dikkatli olursak üretimimizi 600-700 tonun altına düşürmemiş oluruz. 1200 ton olmasa bile bu seviye de olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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