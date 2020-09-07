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Zonguldak'ta 41 madenci koronavirüse yakalandı

GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı maden ocaklarında çalışan 41 maden işçisinin testinin pozitif çıktığını, 233 madencinin de karantinada olduğunu söyledi.
Zonguldak'ta 41 madenci koronavirüse yakalandı

Zonguldak'ta 4, Bartın'ın Amasra ilçesinde ise 1 müessese müdürlüğü bulunan TTK'ya ait maden ocaklarında, 7 bin 900 işçi çalışıyor. Kurumda çalışan maden işçilerinde koronavirüs görülmesi durumunda temas ettiği işçiler de karantina altına alınıyor. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, şu anda koronavirüs testi pozitif çıkan 41 maden işçisinin tedavi gördüğünü söyledi. Filyasyon çalışması sonucu işçilerle aynı vardiyada çalışan madencilerin de evlerinde karantina altına alındığını ifade eden Yeşil, "Türkiye’de son günlerde etkisini artıran koronavirüs TTK'da da etkisini gösterdi. Şu anda kurumda çalışan 7 bin 900 madenciden 41’in de koronavirüs vaka tespit edildi. 233 işçimiz de karantinaya alındı" dedi.

Yeşil, herkesin alınan tedbirlere uymasını isteyerek, "Buradan işçi kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza tekrar tekrar söylüyoruz. Rakamlar hiç iç açıcı değil ve her geçen gün de artıyor. Kurum yetkilileri ile yaptığımız değerlendirmede bu vakaların tamamının dışardan geldiğini tespit ettik. Bütün iş yerlerimizde koronavirüs talimatlarına uyulduğunu ve hijyen kurallarına riayet edildiğini görüyoruz. Toplumumuzda hala bu işin ciddiyetini anlamayan vatandaşlarımız var. Vatandaşlara buradan tekrar rica ediyorum, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyalım. Çünkü vakalar arttıkça toplum olarak rahatsız olacağız" diye konuştu.

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