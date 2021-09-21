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Zonguldak'ta 'bozuk aşı' iddialarına valilikten açıklama

Zonguldak Valiliği, 17 Temmuz günü yapılan Biontech aşısının, koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulandığının hastane yönetimince tespit edildiğini, aşıların tekrar edileceğini açıkladı. 
Zonguldak'ta 'bozuk aşı' iddialarına valilikten açıklama

Kentte aşı olan bazı vatandaşların aşılarının geçersiz olduğu gerekçesiyle tekrar aşı olmaya çağrılmasıyla ilgili yerel gazetelerde çıkan haberler üzerine Zonguldak Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde geçen 17 Temmuz'da uygulanan Biontech aşılarından bir bölümünün aşının koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulandığının hastane yönetimince tespit edildiği ifade edildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı'ndan konuyla ilgili görüş alındığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Alınan cevabi yazıda, daha önce de benzer durumlara karşı Pandemik Aşı Uygulamaları Komisyonunca verilen kararlar doğrultusunda aşıların tekrar edilmesi gerektiği görüşü bildirilmiştir. Söz konusu haberlerde konu edildiği gibi aşılar kesinlikle bozuk olmayıp, aşıların koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulanmış olması nedeniyle tekrar edilmesi uygun görülmüştür."

Kaynak: Haber Kaynağı
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