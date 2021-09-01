Zonguldak'ta Enes'i öldüren katil zanlısının sevgilisi tutuklandı

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde kayıp olarak aranırken cesedi bulunan Enes Merdivan (19) ile ilgili jandarmaya itirafta bulunarak cinayeti erkek arkadaşı İ.Ç.'nin (19) işlediğini ihbar eden N.K. (18) tutuklandı.