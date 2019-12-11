  • BIST 108.011
  • Altın 273,308
  • Dolar 5,7924
  • Euro 6,4184
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 2 °C
»

Zonguldak'ta hastaneye götürülen mahkum firar etti

Zonguldak’ta hırsızlık suçlamasıyla tutuklanan mahkum cezaevine teslimat öncesi hastanede rapor alındığı sırada jandarmanın elinden kaçarak kayıplara karıştı.
Zonguldak'ta hastaneye götürülen mahkum firar etti

Zonguldak'ta, 25 yaşındaki Ahmet K. iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiası ile önceki gün jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

SAĞLIK RAPORU İÇİN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan hırsızlık zanlısı bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta sorgusundan sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı hakkında tutuklama kararı verildi. Jandarma ekipleri akşam saatlerinde hırsızlık zanlısını cezaevine teslim etmeden önce sağlık raporu için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine götürdü.

HASTANEDEN KAÇTI

Burada muayenesi yapılan zanlı jandarmanın bir anlık dalgınlığından faydalanarak hastanenin yakınında bulunan dereye kaçtı. Jandarma ekiplerinin yakalamak için peşinden koştuğu zanlı izini kaybettirmeyi başardı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi gelirken polisten de destek istendi.

FARARİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Jandarma ve polis ekiplerinin saatler süren aramalarına karşılık firar eden hırsızlık zanlısı bulunamadı. Jandarma ekipleri firari zanlıyı bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyaca ünlü yıldız ilahi söyledi10 Aralık 2019 Salı 23:08
  • AB'nin Suriyeliler için 2020 bütçesi belli oldu10 Aralık 2019 Salı 22:30
  • Meclis'te yine kavga çıktı10 Aralık 2019 Salı 22:26
  • Bolu'da ele geçirildi! Paha biçilemez değere sahip10 Aralık 2019 Salı 20:38
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KYK borcu açıklaması10 Aralık 2019 Salı 20:37
  • 'Ben ölüyorum' deyip Kelime-i Şehadet getirdi'10 Aralık 2019 Salı 20:36
  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2'nci kez toplandı10 Aralık 2019 Salı 20:02
  • Ceren'in katilinin yaraladığı polislerin ifadeleri10 Aralık 2019 Salı 16:57
  • DHA muhabirine çirkin saldırı!10 Aralık 2019 Salı 16:46
  • Tecavüzle suçlanan profesörün avukatları çekildi10 Aralık 2019 Salı 16:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti