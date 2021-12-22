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Zonguldak'ta karın keyfini vatandaşlar ve çocuklar çıkardı

ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışının ardından Ereğli ilçesi Kandilli mevkisinde vatandaşlar karın keyfini çıkardı. Aileler ateş başında eğlenirken çocuklar ise kartopu oynayarak keyifli dakikalar geçirdi.
Zonguldak'ta karın keyfini vatandaşlar ve çocuklar çıkardı

Kentte iki gündür etkili olan kar yağışının ardından özellikle kentin yüksek kesimleri beyaz örtüye büründü. Sık ormanların bulunduğu Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesi girişindeki bölge, karın keyfini çıkaran vatandaşların uğrak yeri oldu. Yanan ateş etrafında çaylarını yudumlayan vatandaşlar güzel anlar geçirirken karın keyfini en çok çocuklar çıkardı. Kartopu oynayan çocuklar, kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi. Karda doğum günü kutlanan Hüseyin Tatlıbaş, eğlenceli bir gün geçirdiklerini ve ailesinin kendisine sürpriz yaptığını söyledi.

Mustafa Özkan da Zonguldak ve Ereğli ilçesinin arasında bulunan Kandilli mevkisinin kar yağışının ardından vatandaşların uğrak yeri olduğunu söyledi.

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