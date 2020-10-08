  • BIST 1.149
  • Altın 481,582
  • Dolar 7,9016
  • Euro 9,2878
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 28 °C
»

Zonguldak'ta 'uçak düştü' ihbarı ekipleri harekete geçirdi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 'uçak düştü' ihbarı yapıldı. İhbar üzerine ekiplerin harekete geçtiğini belirten Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Orman Genel Müdürlüğü'ne ait uçağın denizden su aldığını söyleyerek, olumsuz bir durum olmadığını kaydetti.
Zonguldak'ta 'uçak düştü' ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Ereğli ve Alaplı ilçesi liman ve kıyıya yakın bölgede bir uçağın alçak uçuş yaptığını görenler tedirginlik yaşadı. Uçağın denize yaklaştığını görenler 112 Acil hattını arayarak, uçağın düştüğü yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine yapılan araştırmada uçağın Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağı olduğu tespit edildi. Denizden su alan uçak, Karabük'teki orman yangınına müdahale için tekrar havalandı.

'OLUMSUZ BİR DURUM YOK'

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, ihbarın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını ifade ederek, "İhbar üzerine ekipler çalışma yaptı. Uçak, yangına müdahale için denizden su almış. Bu durum da yanlış anlaşılmış. Olumsuz bir durum yok" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu08 Ekim 2020 Perşembe 14:09
  • MSB'den Kapalı Maraş mesajı08 Ekim 2020 Perşembe 14:02
  • Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı ile görüştü08 Ekim 2020 Perşembe 13:11
  • Doğum yapan eşini hastane odasında bıçaklayan sanığa, 18,5 yıl hapis08 Ekim 2020 Perşembe 13:10
  • Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden sanığa hapis cezası08 Ekim 2020 Perşembe 13:05
  • Pınar Gültekin'in katili için istenen ceza belli oldu!08 Ekim 2020 Perşembe 12:47
  • Bakan Akar’dan çok sert sözler: Bardağı taşıran son damla oldu08 Ekim 2020 Perşembe 12:42
  • Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim oldu08 Ekim 2020 Perşembe 12:42
  • Türkiye ile Yunanistan arasında 3 ay sonra ilk görüşme08 Ekim 2020 Perşembe 12:28
  • KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı08 Ekim 2020 Perşembe 12:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti