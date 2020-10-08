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Zonguldak'ta vaka sayıları, Türkiye ortalamasının altına indi

ZONGULDAK Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak'ta vaka sayılarının kontrol altında olduğunu belirterek, "Vaka sayısı olarak Türkiye ortalamasının altındayız" dedi.
Zonguldak'ta vaka sayıları, Türkiye ortalamasının altına indi

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan’ın yanı sıra kurum ve daire müdürleriyle, Bahçelievler Mahallesi'nde koronavirüs salgınına yönelik denetime katıldı. Vali Tutulmaz, iş yerlerindeki hijyen, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulup uyulmadığını denetlerken, vatandaşları alınan tedbirlere uymaları konusunda da uyarıldı. Vali Mustafa Tutulmaz, vaka sayılarının kontrol altında olduğunu ifade ederek, "Vaka sayıları olarak Türkiye ortalamasının altındayız. Denetimlerimiz devam edecek" dedi.

‘TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM’

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Zonguldak olarak süreci en ağır şekilde yaşadıklarını, ancak şu an vaka ve can kaybı sayısının Türkiye ortalamasının altına indiğini söyledi. Vatandaşların tedbirlere uyduğunu belirten Alan, "İlk günden bugüne çok iyi aşama katettik. İnsanlarımız maske ve diğer kurallara uyuyorlar. Hiçbir virüs, hiçbir mikrop bizim alacağımız önlemlerden daha güçlü olamaz. Zonguldak'ın her tarafında denetimleri sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan görevli arkadaşlara yardımcı olmalarını rica ediyoruz. Eğer tedbiri elden bırakırsak daha önce yaşadığımız acı tecrübeler var. Onları düşünmek dahi istemiyoruz. Tedbiri elden bırakmayalım. Kendimizi korumaya devam edelim" diye konuştu.

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