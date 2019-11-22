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Zonguldak'ta valilik önünde hareketli anlar: Yol yerine merdivenden inmeye kalktı

Zonguldak'ta valilik önüne öğle saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Valilik önüne çıkan otomobil, yolu karıştırınca merdivende askıda kaldı.
Zonguldak'ta valilik önünde hareketli anlar: Yol yerine merdivenden inmeye kalktı

Zonguldak Valiliği önüne çıkan otomobil, yol yerine merdivenlerden inmeye kalkınca merdivende askıda kaldı. Edinilen bilgiye göre Zihni Köktürk idaresindeki 67 AF 839 plakalı otomobil valilik binası önüne çıkan otomobil yolu karıştırınca merdivende askıda kaldı.

Otomobil sürücüsünün yolu karıştırdığı öğrenilirken araçta bulunan araç sürücü ve yolcular kazadan yara almadan kurtuldu. Yaşanan kazanın ardından olay yerine trafik ekibi ve çekici gönderildi. Askıda kalana araç çekici yardımıyla çıkartılırken araç sürücüsü kazanın ardından olay yerinden ayrıldı.

Olayı anlatan Bülent Ulubay, "Görünmez bir şey. Şurada yol var. Burada Karayolu var Burada da kaldırım var. Bu arabanın buradan çıkıp tekrar inmesi abes yani. Bir de Zonguldak plakalı araba bu acaba sorunları mı var kafasında bir şey mi var. Keşke olmasaydı ama olmuş bir kere Allah’tan ölen ya da yaralanan olmadı" şeklinde konuştu.

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