  • BIST 87.670
  • Altın 248,190
  • Dolar 6,0045
  • Euro 6,6972
  • Ankara 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 31 °C
»

ZOR HADİ ipucu sorusu cevabı 29 Mayıs: WWF'nin 450 yıl sürecek canlı yayınında hangisinin doğada çözünmesi yayınlanıyor?

Mobil bilgi yarışması Hadi, bu akşam 40.000 TL ödüllü Zor Hadi ile 21.00'da! 29 Mayıs Zor Hadi ipucu sorusu cevabı! 29 Mayıs 21.00 HADİ ipucu sorusu: WWF'nin 450 yıl sürecek canlı yayınında hangisinin doğada çözünmesi yayınlanıyor?
ZOR HADİ ipucu sorusu cevabı 29 Mayıs: WWF'nin 450 yıl sürecek canlı yayınında hangisinin doğada çözünmesi yayınlanıyor?

40.000 TL ödüllü Zor hadi bu akşam 21.00’da!

Bu kıyasıya yarışta seni herkesten bir adım öne geçirecek ipucun Dünya Doğayı Koruma Vakfı World Wildlife Fund (WWF) ile ilgili. WWF'nin 450 yıl sürecek canlı yayınında hangisinin doğada çözünmesi yayınlanıyor?

29 Mayıs Zor Hadi ipucu sorusu: WWF'nin 450 yıl sürecek canlı yayınında hangisinin doğada çözünmesi yayınlanıyor?

29 Mayıs Zor Hadi ipucu cevabı: PLASTİK ŞİŞE

Hadi müdavimleri, 29 Mayıs Zor Hadi ipucu sorusu, 29 Mayıs 21.00 Hadi ipucu sorusu, 29 Mayıs 21.00 Hadi ipucu cevabı, 29 Mayıs 21.00 Hadi ipucu sorusu, 29 Mayıs 21.00 Hadi ipucu cevabı nedir? 29 Mayıs Hadi ipucu sorusu yayınlandı mı? Hadi 29 Mayıs ipucu sorusu ne zaman yayınlanacak? diye merak ediyor..

29 Mayıs Hadi 21.00 ipucu sorusu yayınlandı! İşte Hadi yarışmacılarının beklediği Hadi 29 Mayıs ipucu sorusu ve cevabı!

HADİ NEDİR?

Son zamanların en çok ilgi gören ve gerçek para dağıtan Hadi, canlı yayınlanan bir mobil bilgi yarışmasıdır.

Türkiye'nin önde gelen GSM operatörlerinden biri olan Turkcell'in geliştirdiği Hadi mobil uygulaması üzerinden  oynanan bu bilgi yarışmasını oynamak isteyen kişiler, Hadi uygulamasını cep telefonlarına indirerek oynayabilirler.

Cep telefonlarının işletim sistemi Android olan kullanıcılar Google Play Store'da, iOS olan kullanıcılar ise App Store'da "Hadi" diye aratmaları halinde uygulamayı bularak bu heyecana dahil olabilir.

Binlerce insanın para kazanmak için Hadi uygulamasından oynadığı bu bilgi yarışması hafta içi her gün 12.30 ve 20.30'da hafta sonu ise sadece 20.30'da yayınlanıyor.

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

Yarışmalardan önce Hadi yetkilileri, yarışmacılarına jest yaparak yarışmada sorulacak olan bir sorunun ipucunu veriyor. Hadi yarışmacıları da bu ipucu sorusunu ve cevabını merak ediyor.

Hadi ipucu soruları, yarışmacılara 12 soruluk yarışmada çok kritik anlarda büyük avantaj sağlayarak binlerce rakibinin önüne geçmesine ve yarışmacıların büyük ödüle bir adım daha yaklaşmasına yardımcı oluyor.

HADİ JOKER KODU NEDİR?

Hadi yarışmacıları hadi ipucu ile birlikte hadi joker kodu'na da ihtiyaç duyuyor. Peki bu Hadi joker kodu nedir? İşte cevap!

Hadi joker kodu; Mobil bilgi yarışması Hadi'nin, yarışmalardan önce, her gün yarışmacılara dağıttığı ve hadicilere yarışma esnasında büyük avantaj sağlayan bir hediyedir.

Hadi yarışmacıları, yarışma esnasında bir soruya yanlış cevap verdiklerinde, sahip oldukları joker hakkını kullanarak, yarışmadan elenmeden bir sonraki soruya geçmeye hak kazanıyor.

Bir yarışmacı kaç joker hakkına sahip olursa olsun, her yarışmada sadece "bir tane joker" kullanma hakkı bulunuyor. Bununla birlikte; Hadi joker kodu final sorularında kullanılamıyor. 

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bitsin bu esaret: Ayasofya Camii 85 yıldır mahzun29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:41
  • 29 Mayıs HADİ ipucu 12.30 sorusu: Tom Sawyer'ın Maceraları yazarı kim?29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:15
  • Amazon'daki orman kaybı yüzde 20 arttı29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:10
  • Ankara'ya da Samsun fotoğrafı şart29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:10
  • İnşallah Kadir Gecesi yaklaşırken29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:01
  • Nefislerini 'Allah'ın evi'nde itikafla terbiye ediyorlar28 Mayıs 2019 Salı 23:04
  • Elinin hamuruyla ekmeğini 'taş fırın'dan çıkarıyor28 Mayıs 2019 Salı 22:30
  • Bu kentte sahur 'tahinli pide' ile yapılıyor28 Mayıs 2019 Salı 22:01
  • Peygamber sünneti mukabele geleneği Selimiye'de sürdürülüyor28 Mayıs 2019 Salı 21:30
  • Hatay'ın ramazan kurabiyesi 'kömbe'28 Mayıs 2019 Salı 21:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti