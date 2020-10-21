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Zorla başına kolonya döküp sosyal medyada yayınlanmıştı: 5 yıla kadar hapis cezası istendi

Bağcılar'da 53 yaşındaki İhsan Öztürk'ün başına zorla kolonya döküp maske taktığı videoyu sosyal medya platformunda paylaşan Osman Koçyiğit (35) hakkında "Özel hayatın gizliliğini ifşa etmek" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 
Zorla başına kolonya döküp sosyal medyada yayınlanmıştı: 5 yıla kadar hapis cezası istendi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Osman Koçyiğit'in 19 Mart 2020 tarihinde İhsan Öztürk'ü yanına çağırdığı, yüzüne maske takarak "Virüs vakasına yakalanmış, acil müdahale timi geldi" diyerek Öztürk'ün kafasına sıvı bir madde döktüğü belirtildi. Sanığın sözlerine "Tamam tamam aferin sana kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun" diyerek devam ettiği anlatılan iddianamede, söz konusu videoyu sosyal medya platformunda paylaştığı anlatıldı.

Videonun İhsan Öztürk'ün oğlu Ahmet Öztürk tarafından görüldüğü ve şikayette bulunulduğu kaydedilen iddianamede, sanık Osman Koçyiğit'in "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Tutuksuz sanık Koçyiğit, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden 21. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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